شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أكاديمية الفنون: نعمل على تحقيق التوازن بين الرسالة التربوية والإبداعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون :"إن الإعلان عن تنظيم الدورة الرمضانية بين طلاب وخريجي أكاديمية الفنون، يأتى ضمن أنشطة الأكاديمية التى تسعى لتحقيق التوازن بين رسالة الأكاديمية الثقافية، والفنية، والتربوية، بالتزامن مع الأهتمام بالنشاط الرياضى كجزء لا يتجزأ ولا ينفصل عن رسالة الأكاديمية، التى تعمل فى عدة مسارات لتحقيق وبناء الشخصية المتكاملة لخريجيها من خلال العمل على عدة محاور بشكل متواز منها المحور الدراسي الذى يشتمل على الجانب الدراسي، والإبداعى "الفنى" من خلال أقسام ومعاهد الأكاديمية المختلفة بالتزامن مع الأهتمام بالرياضة والجانب الترفيهي لطلابها وخريجيها.

وأضافت "جبارة": كما إنه يأتى تحقيقا لمساعى الدولة المصرية فى تحقيق التكامل بين العملية التعليمية والتربوية مع الأهتمام بالنشاط الرياضى.

يذكر أن أكاديمية الفنون أنشأت عام 1969 وتضم المعهد العالي للفنون المسرحية،المعهد العللي للكونسرفتوار،المعهد العالى للباليه،المعهد العالي للسينما،المعهد العالي للموسيقى العربية،المعهد العالي للنقد الفنى،المعهد العالي للفنون الشعبية .