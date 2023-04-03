شذى عن هذه المذيعة: “بحسها ريحتها وحشة”

كتب امير فتحي في الاثنين 3 أبريل 2023 05:47 مساءً - أثارت الفنانة شذى الجدل بحديثها عن إحدى المذيعات دون أن تكشف عن هويتها واصفة إياها بأن رائحتها سيئة .

فقالت شذى خلال استضافتها في برنامج “القاهرة اليوم” مع المذيعة مروة صبري: “بحسها ريحتها وحشة وبعدين الأصفر كتير أوي ممكن درجتين تلاتة زيتي على أزرق يظبط الدنيا شوية، ملعلع أوي والله” .

تابعت: “وبعدين أصله اكستينشن ففي إيدينا نغيره ونعمله مش موضوع، عارفة لو شعرها اتكسف واقولك ممكن يبوظ وكده بس احنا بنلعب في شعر مش بتاعنا .. الشياكة حلوة” .

أضافت شذى حول جرأة تصريحاتها: “ليه جريئة، أنا بقول الحقيقة هو لازم اللي اقوله برة الهوا مقولوش في الهوا” .

https://www.facebook.com/watch/?v=588668779657148&t=71

فيما أشارت شذى إلى أن هذه المذيعة كانت قد هاجمتها مؤخرا، وأنها قامت بذلك بسبب دفاعها عن حسن شاكوش بعد هجوم شذى عليه عقب ظهوره في برنامج “العرافة” .

واصلت: “الجمهور بعتلي اللي كتبته وقعدت شوية أجمع مين دي وبعدين افتكرتها بتطلع تعمل فيديوهات كتير تغلط وتهاجم الناس واللي يطلب منها خدمة” .

وبررت شذى هجومها على هذه المذيعة قائلة: “أنا مش هتلاقيني هاجمتك من نفسي عمرها ما هتحصل، هي كانت بتدافع علشان غالبا عزمها مرة على العشا” .

https://www.facebook.com/watch/?v=1586741471845440&t=116