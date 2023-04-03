كتب امير فتحي في الاثنين 3 أبريل 2023 05:47 مساءً - أثارت الفنانة شذى الجدل بحديثها عن إحدى المذيعات دون أن تكشف عن هويتها واصفة إياها بأن رائحتها سيئة .
فقالت شذى خلال استضافتها في برنامج “القاهرة اليوم” مع المذيعة مروة صبري: “بحسها ريحتها وحشة وبعدين الأصفر كتير أوي ممكن درجتين تلاتة زيتي على أزرق يظبط الدنيا شوية، ملعلع أوي والله” .
تابعت: “وبعدين أصله اكستينشن ففي إيدينا نغيره ونعمله مش موضوع، عارفة لو شعرها اتكسف واقولك ممكن يبوظ وكده بس احنا بنلعب في شعر مش بتاعنا .. الشياكة حلوة” .
أضافت شذى حول جرأة تصريحاتها: “ليه جريئة، أنا بقول الحقيقة هو لازم اللي اقوله برة الهوا مقولوش في الهوا” .
https://www.facebook.com/watch/?v=588668779657148&t=71
فيما أشارت شذى إلى أن هذه المذيعة كانت قد هاجمتها مؤخرا، وأنها قامت بذلك بسبب دفاعها عن حسن شاكوش بعد هجوم شذى عليه عقب ظهوره في برنامج “العرافة” .
واصلت: “الجمهور بعتلي اللي كتبته وقعدت شوية أجمع مين دي وبعدين افتكرتها بتطلع تعمل فيديوهات كتير تغلط وتهاجم الناس واللي يطلب منها خدمة” .
وبررت شذى هجومها على هذه المذيعة قائلة: “أنا مش هتلاقيني هاجمتك من نفسي عمرها ما هتحصل، هي كانت بتدافع علشان غالبا عزمها مرة على العشا” .
https://www.facebook.com/watch/?v=1586741471845440&t=116
كانت هذه تفاصيل خبر شذى عن هذه المذيعة: “بحسها ريحتها وحشة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.