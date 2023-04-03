فنانة شهيرة تتحدث عن عدد زيجاتها: “اتجوزت مرة ونص”

كتب امير فتحي في الاثنين 3 أبريل 2023 05:47 مساءً - كشفت الفنانة مادلين طبر عن عدد زيجاتها مشيرة إلى أنها تزوجت مرة ونصف، ونافية ما تردد حول زواجها 3 مرات .
قالت مادلين طبر متحدثة عن زيجاتها السابقة في تصريحات ببرنامج “خط أحمر” المذاع على قناة “الحدث اليوم” ويقدمه الإعلامي محمد موسى إن الزيجة الأولى دامت ل 8 سنوات .
وأضافت أن زواجها الأول كان من أندريه خوري، الذي كان يعمل كبير المصورين في التليفزيون اللبناني في ذلك الوقت .
أما الزيجة الثانية فكانت من شاب يعمل موظفا في شركتها الخاصة بالإنتاج والتوزيع الفني، ولم تستمر سوى عاما ونصف .
تابعت مادلين طبر: “اتطلقنا ومحصلش نصيب، وهو حاليا في أمريكا وأتمنى له كل الخير .. لذلك أعتبرها نصف زواجة” .
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