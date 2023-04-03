مادلين طبر عن ضيوف برامج رامز جلال: “كلاب فلوس”

كتب امير فتحي في الاثنين 3 أبريل 2023 05:47 مساءً - شنت الفنانة اللبنانية مادلين طبر هجوما على النجوم الذين يقبلون المشاركة في برامج المقالب التي يقدمها الفنان رامز جلال كل عام بشهر رمضان وآخرها برنامج “رامز نيفر إند”، واصفة إياهم بأنهم “كلاب فلوس” .

أكدت مادلين طبر خلال استضافتها في برنامج “خط أحمر” مع الإعلامي محمد موسى على تصريحاتها السابقة حول برامج رامز جلال بأنها تتسم بالإهانة ولا تقبل المشاركة فيها .

قالت: “أنا محتاجة فلوس وهيدفعولي مثلا 100 ألف دولار، ورغم كده سأرفض لإني احترم نفسي واحترم جسمي والناس اللي بتحترمني .. علشان إيه أروح اتهزق وأعرض ضهري يتكسر” .

وأشارت الفنانة اللبنانية إلى أن ضيوف البرنامج يكون لديهم علم بوجود مقلب ولكنهم لا يعلمون كيفيته وتفاصيله، مضيفة: “بعض الستات الاي عدوا ال 60 و ال 70 وراحوا ضيوفه، ليه تنزلي؟، انتي ناقصك فلوس، بس فيه ناس كلاب فلوس مكنتش عايزة أقولها” .

وخلال اللقاء كشفت مادلين طبر عن أن الثروة التي كانت قد حققتها لم تكن من التمثيل وإنما في عملها في مجال التسويق، وادخرتها في مصارف بالعاصمة اللبنانية بيروت ولكنها خسرتها من جراء الأزمة الاقتصادية التي تمر بها لبنان .

كما أعربت عن دعمها وتعاطفها مع زملائها من الفنانين الذين يخرجون بين الحين والآخر على السوشيال ميديا للحديث عن قلة الأعمال الفنية المعروضة عليهم أو عدم وجود فرص عمل ويشتكون من الظروف الصعبة التي يعانون منها .