دنيا بطمة تكشف حقيقة دخولها في قصة حب جديدة

كتب امير فتحي في الاثنين 3 أبريل 2023 05:47 مساءً - نفت الفنانة المغربية دنيا بطمة الأخبار التي تم تداولها عنها مؤخرا حول دخولها في علاقة عاطفية جديدة بعد انفصالها عن زوجها المنتج البحريني محمد الترك .

حيث أكدت دنيا بطمة في مقابلة صحفية أجرتها على أنها تركز في الوقت الحالي على عائلتها وابنتيها “غزل وليلى روز” والاهتمام بهم .

فقالت: “حب نفسك أولا، الواحد اتعلم من تجربتي إنه نحب نفسي وعائلتي ونعتني بجمهوري وناسي والمقربين ليا لإن هما اللي دايمين ليا في الأول وفي الآخر” .

وتابعت متحدثة عن ابنتيها وصفاتهما ومن تشبهها: “ليلى روز عندها نفس شخصيتي بالضبط، الرأس القاسح اللي تبغاه هو اللي يكون وكلمتها هي اللي ماشية، قوية ماشاء الله عليها .. غزل شخصية غير، مثقفة وواعية رغم إنها 5 سنين وتحب تغني” .

وفي سياق آخر تحدثت دنيا بطمة عن أحدث أعمالها أغنية “زيديني”، مشيرة إلى أنه سوف يتم طرحها في أول أيام عيد الفطر المبارك، متمنية أن تنال إعجاب الجمهور .

وعن سبب تأجيل طرح أعمالها الجديدة، كشفت أن ذلك يرجع إلى أزمة زميلها ومواطنها الفنان سعد لمجرد بعد صدور حكما بحبسه لمدة 6 سنوات لاتهامه في قضية اغتصاب .

فقالت: “مقدرتش أطرح الجديد ديالي وسعد كان في عز الأزمة .. أنا أعرف عائلته وهو كشخص إنسان طيب لأبعد الحدود تقديرا ليه ولعائلته ومراته وجمهوره وكان الوقت ضيق” .