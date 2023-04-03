داليا مبارك تكشف سبب انفصالها عن زوجها في "مراحل"

كشفت الفنانة داليا مبارك، خلال استضافتها في برنامج "مراحل" الرمضاني من تقديم الإعلامي علي العلياني، عن سبب انفصالها عن زوجها الأمريكي ستاركس.

وقالت داليا: "هذا الشخص أحدث فارقاً كبيراً في حياتي، وهو أبٌ وصديقٌ رائعٌ، وكان ولا يزال زوجاً متعاوناً، ويساعدني في تربية بناتنا، لكن لم نصل إلى مرحلة التوافق خلال فترة زواجنا".

وردَّا على سؤالها حول فرصة العودة إلى ستاركس، نفت داليا الموضوع تماماً، وقالت: "كنت سعيدةً سابقاً بقولها، والآن بعد الانفصال أنا أسعد".

البكاء في حفل الدرعية

وأفصحت داليا عن السبب الحقيقي وراء بكائها في حفل الدرعية بالقول: "قبل يومٍ من الحفل، سقطت ابنتي، وأصيبت في رأسها، وتطلَّب الأمر وضع غرزٍ لها، الأمر الذي جعلني في حالةٍ سيئةٍ جداً، وأبكاني في كل أغنيةٍ، وأثناء البروفات بسبب الضغط الكبير الذي أحسست به". نافيةً أنها كانت تبكي بسبب حنينها لزوجها، كما أشيع.

أفضل ملحن في الخليج

واستفسر منها العلياني عن أفضل مَن لحَّن لها حتى الآن، فردَّت داليا: "الملحن علي صابر". وفيما يخصُّ أفضل ملحنٍ في الخليج العربي، أجابت: "ياسر بوعلي".

فاير السعيد

وتحدثت داليا كذلك عن الفنان والملحن فايز السعيد، مثنيةً عليه بكلماتٍ مفعمةٍ بالحب قائلةً: "فايز له الفضل الكبير في بداياتي الفنية، خاصةً في أغنية قلبت الطاولة، التي تعدُّ بطاقة دخولي عالم الغناء".

برنامج مراحل

ويستضيف برنامج "مراحل" في كل حلقةٍ مشهوراً في مجالٍ معيَّنٍ، مثل الفن، الـ "سوشال ميديا"، الرياضة، والشعر، حيث يحاوره العلياني في موضوعاتٍ مختلفةٍ ضمن قالبٍ ترفيهي غير تقليدي، ويبدأ معه رحلة المسابقة، التي تتكوَّن من 22 مرحلةً، لكل مرحلةٍ منها قيمةٌ ماديةٌ، وتتصاعد هذه القيمة مع كل مرحلةٍ جديدةٍ، والهدف بلوغُ المرحلة النهائية حيث الجائزة الكبرى.

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