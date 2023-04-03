شكرا لقرائتكم خبر عن لمى كتكت: تشرفت بالعمل فى "جعفر العمدة" مع محمد رمضان ومحمد سامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة الشابة لمى كتكت نجلة الفنانة أمل رزق عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها على شخصيتها في مسلسل "جعفر العمدة" بطولة الفنان محمد رمضان والذى يعرض خلال موسم رمضان الحالي على قناة دى إم سى، وحقق نجاحا كبيرا بإشادة الجمهور .

وقالت لمى كتكت في تصريحات لـ"الخليج 365": الحمد لله مبسوطة بالتعاون مع فنان كبير بحجم محمد رمضان يمتلك جماهيرية كبير، بالإضافة إلى تعاونى مع المخرج محمد سامى الذى منح كل العاملين في المسلسل طاقة غير طبيعية، ويهتم بالتفاصيل ويبذل مجهود كبير من أجل خروج العمل بطريقة مميزة.

وأضافت أن معظم مشاهدها في العمل مع الفنان أحمد داش التي جمعتنى به كيميا مشتركة، وهو فنان موهوب وشاطر، وتجمع بينهم مشاهد حب داخل احداث العمل .

















مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.