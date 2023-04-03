ياسر رشاد - القاهرة - يبحث الجمهور يوميًا عن مواعيد عرض مسلسل "وعود سخية" بطولة النجمة حنان مطاوع، وتستعرضهم الوفد فى السطور التالية:

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مواعيد عرض "وعود سخية" والقنوات الناقلة

ويعرض مسلسل وعود سخية من بطولة الفنانة حنان مطاوع على شاشتي on والقاهرة والناس، والنهار، المكون من 15 حلقة ويعرض في النصف الأول من شهر رمضان 2023.

ويعرض المسلسل على قناة النهار الساعة 12 منتصف الليل وعلى قناة النهار دراما الساعة 1 صباحا.

وتدور أحداثه حول، شخصية تعرضت للظلم والقهر، كما تعرضت لاتهامات كثيرة وهي بريئة منها، موضحة أن الشخصية تمر بتحولات كثيرة،

تدفعها إلى الانتقام من كل الناس التي تآمرت عليها.

أبطال مسلسل وعود سخية

ويشارك في بطولة مسلسل وعود سخية باقة كبيرة من النجوم البارزين، منهم، الفنانة حنان مطاوع، نور محمود، وسلوى خطاب، وصفاء الطوخي، وتيسير عبد العزيز، وسمر علام من تأليف أحمد صبحي وإخراج أحمد حسن، بالإضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف.

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