لطيفة تتغزل في خيري بشارة: مدرسة كبيرة

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت النجمة لطيفة، على توجيه رسالة للمخرج خيري بشارة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

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حيث شاركت جممهورها صورة تجمعهما وكتبت قائلة: "ليا الشرف ان يجمعني بيك انت مدرسة كبيرة وإنسان وفنان عظيم".

وعلق خيري بشارة: "لا يمكنني إخفاء حبي وإعجابي بالصوت الرائع والشخصية الرقيقة الجميلة لطيفة… وأتمنى أن يجمعنا عمل محلق في الخيال ذات يوم في القريب العاجل".

وأكدت لطيفة فى تصريحات لها أنها كانت مترددة في البداية قبل طرح

ميني ألبوم لأنها تحب الألبوم وجمهورها يفضل أن يستمع إليها بهذا الشكل، مضيفة: الميني ألبوم ميشبهنيش.

وأضافت: مع تغير الصناعة نفسها أنا اتغيرت، وأصبح المتاح إما أغاني سينجل أو ميني ألبوم، وكانت تجربة أولى بالنسبة لي، مبشبعش بالميني ألبوم بس انبسطت بالنتيجة خصوصا أنها كانت في الصيف ولايقة على التوقيت.

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