ثقة في الله نجاح.. محمد رمضان يروج لـ "هارلي" قبل عرضه خلال عيد الفطر

ياسر رشاد - القاهرة - روج الفنان محمد رمضان لفيلمه الجديد "هارلي"، وذلك قبل طرحه في السينمات بموسم عيد الفطر المبارك.

اقرأ أيضًا.. محمد رمضان يحتفل بتقطيع تورتة "هارلي" بحضور أبطال الفيلم .. صور

وكتب رمضان عبر حسابه على إنستجرام قائلًا: "من تصوير فيلم هارلي عيد الفطر٢٠٢٣ يجمعنا في السينمات ثقة في الله نجاح".

يذكر أن فيلم "هارلي"، يشارك في بطولته عدد من الفنانين المميزين منهم، محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، العمل يأتي من تنفيذ شركة شو ميديا برودكشن التي يرأسها محمود الشيخ، ومن إخراج محمد سمير.

من ناحية أخرى يعرض لمحمد رمضان حاليًا مسلسل "جعفر العمدة" في رمضان وتدور قصة مسلسل جعفر العمدة في السياق الاجتماعي والدرامي الشيق في حي السيدة زينب، حيث يتزوج جعفر من أربع نساء، وتحوي عروض المسلسل العديد من الأحداث المشوقة فمن بينهما أن جعفر سيعيش مأساة كبيرة في حياته، وهذا نتيجة اختطاف ابنه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إن كان حي أو أصابه مكروه.

خلال توالي الأحداث في المسلسل سيضطر جعفر الكذب على عائلته، حيث إنه قال لهم أنه توفي منذ أكثر من 20

عامًا، وستجمعه قصة حُب بالفنانة زينة التي تُجسد شخصية عايدة، ونشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه على منصة الانستقرام قائلًا “قديمًا كان هناك عنتر وعبلة، أما الآن جعفر وعايدة”.

أبطال مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023

شارك نخبة من كبار الفنانين المصريين في عمل مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023، فهو يُعد ثالث أعمال النجم محمد رمضان مع نفس المخرج على التوالي، فنوضح قائمة أبرز أبطال هذا المسلسل عبر النقاط الآتية:

محمد رمضان، زينة، مي كساب، دعاء حكم، أحمد فهيم، إيمان العاصي، هالة صدقي، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، النجم الأردني منذر رياحنة، عصام السقا، منة فضالي، عماد صفوت، أحمد داش، طارق النهري، جوري بكر، سلوى عثمان، أحمد فتحي، طارق الدسوقي.

لمزيد من أخبار الفن اضغط.. هنا