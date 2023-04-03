قبل عرضه بالنصف الثاني من رمضان.. صلاح عبدالله يروج لـ "تلت التلاتة"

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الفنان صلاح عبدالله، على الترويج لمسلسله الجديد تلت التلاتة، بطولة النجمة غادة عبد الرازق، والذي سيعرض بالموسم الرمضاني بالنص الثاني 2023.

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وشارك صلاح عبدالله جمهوره مقطع فيديو من أحداث تلت التلاته، وكتب صلاح عبدالله، عبر حسابه الرسمي قائلًا: توكلنا على الله تلت التلاته النص الثاني من رمضان 2023.

من ناحية أخري قالت الفنانة غادة عبدالرازق، إنها تحاول تقديم الأعمال الجيدة في رمضان وتبتعد عن تحويل نفسها كعبء على المشاهدين، منوهة إلى أنه لا يوجد ما يسمى بالمسلسل الرئيسي في الشهر الفضيل.

وعن تصوير مسلسل "تلت التلاتة" في رمضان، قالت إنها تفطر بسبب تناول الأدوية وضعف المناعة، ومدة العمل الطويلة التي قد تمتد أحيانًا من الساعة 7 صباحًا حتى 3 صباحًا في اليوم التالي، مؤكدة أنها كانت تصوم عندما لا يكون لديها تصوير.

ولفتت خلال حوارها ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أنها تظهر بثلاث شخصيات مختلفة في مسلسل "تلت التلاتة"، الأمر الذي أثر على نفسيتها، مؤكدة أن لديها طبيبًا نفسيًا خاصًا منذ 20 عامًا، وهناك تواصل دائم معه للتخلص من

الضغوطات التي تتعرض لها.

وشددت على أن مسلسل تلت التلاتة سيكون إضافة جديدة لكل المشاركين في المسلسل، مشيرة إلى أن أحداثه ستكون مختلفة عن باقي الأعمال التي قدموها خلال الفترة الماضية.

ونوهت غادة عب الرازق: «بحاول لما برجع بيتي 4 ونصف الصبح اتفرح على التلفزيون، وزمان كنت بحب أتفرج على فوزاير نيللي وشريهان، ودول من أسباب حبي للشهرة في التمثيل، مش أمثل بس، وبحب أقلد نيللي وشريهان».

وتابعت غادة عبد الرازق: «عندي فيلم كوميدي في العيد، باسم البقاء للأصيع، بمشاركة بيومي فؤاد وأحمد آدم».

مسلسل تلت التلاتة من المقرر عرضه على شبكة قنوات صدى البلد فى النصف الثانى من رمضان 2023 ويعرض على صدى البلد وصدى البلد 2 وصدى دراما.

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