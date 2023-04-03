بطلع خسران.. عمر كمال يكشف سر رفضه الظهور في برامج رمضان

ياسر رشاد - القاهرة - حرص مطرب المهرجانات عمر كمال على كشف سر عدم ظهوره فى البرامج التليفزيونية بشهر رمضان الكريم.

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وأكد عمر في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلًا: "لأي برنامج حواري بيطلبني في رمضان دي حاجة تشرفني وغالبا بكون بحترم جدا المقدم بتاع البرنامج وفوق راسي، لكن الحقيقة أني معنديش حاجة جديدة أتكلم فيها يبقى مش لازم أظهر في برنامج أخبط في فلان غصب عنى عشان أعمل تريند".

وأضاف قائلًا: "أو حد يجيبلي صورة علانة ويخرجني برة شعوري ونجيب سيرة الناس وبنات الناس، مش لازم أكون موجود فى رمضان بأي حاجة وخلاص".

وتابع: "لو مليش موجود يبقى مش لازم أكون

موجود، فيه ١١ شهرًا في السنة ممكن أكون موجود فيهم بأي شكل أنا عاوزة، لكن البرامج اللى من النوعية ديه بطلع منها خسران مش كسبان مع كامل احترامي لكل البرامج ديه والقائمين عليها".

وكان طرح عمر كمال مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان أهلًا يا رمضان، بمناسبة حلول شهر رمضان، وكتب عبر حسابه على انستجرام قائلًا: كل سنة وأنتم طيبين، دلوقتى أغنية أهلًا رمضان موجودة على اليوتيوب مع الصوت الجميل سيف مجدي.

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