بعد أن أضرم النار في جسده .. وفاة هذا الفنان متأثرا بحروقه

كتب امير فتحي في الاثنين 3 أبريل 2023 03:50 مساءً - توفي في الساعات القليلة الماضية الممثل والفنان المسرحي المغربي أحمد جواد في المستشفى الجامعي ابن سينا بمدينة الرباط متأثرا بحروقه .

وذلك بعد أن قام بإضرام النار في جسده أمام مبنى وزارة الثقافة المغربية، تزامناً مع اليوم العالمي للمسرح الذي وافق 27 مارس .

وتم نقل “جواد” إلى المستشفى على الفور لتلقي العلاج والرعاية اللازمة، إلا أنه مالبث وفارق الحياة بعد تدهور حالته الصحية .

وكشفت وسائل إعلام مغربية عن أن سبب قيام أحمد جواد بهذا الأمر يرجع إلى احتجاجه على ما تعرض له من إقصاء ومنعه من المشاركة في الأنشطة الفنية .

وأعربت وزارة الثقافة المغربية في بيان لها عن أسفها الشديد لهذا الحادث الذي وصفته ب “المأساوي”، مؤكدة على تضامنها الكامل مع المواطن وأسرته جراء ما حدث مهما كانت الظروف والخلفيات والدوافع وراء هذه الواقعة .

كما أشارت إلى أن الممثل الراحل كان موظفا متعاقدا في مسرح محمد الخامس بالرباط، وأحيل على التقاعد في أكتوبر 2021، مضيفة أنه يتمتع بجميع حقوقه المكفولة له بحكم القانون .

وأضاف بيان الوزارة أن أحمد جواد سبق وتقدم بطلب شراء عروض مسرحية، وتمت الموافقة على طلبه، حيث قامت الوزارة بشراء عرضين مسرحيين سنة 2022، بالإضافة إلى عرض مسرحي ثالث عام 2023 .