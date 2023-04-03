شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12.. مواعيد العرض والإعادة على ON وON دراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الحلقة الثانية عشرة من مسلسل الكتيبة 101 المكون من 20 حلقة، اليوم على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 3.15 صباحًا والساعة 3.15 مساء، كما تعرض على قناة DMC دراما الساعة 10 مساء والاعادة الساعة 4.15 صباحاً والساعة 8 صباحاً بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.

وشهدت الحلقة 11 من المسلسل تنفيذ رجال القوات الخاصة من الكتيبة 101 ضربة ناجحة ضد الإرهابيين فى الشيخ زويد وذلك بالتزامن مع الضربة الجوية فى ليبيا رداً على قتل المصريين المدنيين هناك من قبل الإرهابيين، حيث طلب "أحمد عبد العزيز" من الضابط "آسر ياسين" تصفية كافة العناصر الإرهابية فى منطقة الشيخ زويد رداً على ما حصل فى ليبيا.

وخلال الأحداث قتل فتحى عبد الوهاب "الدكتور وحيد" عمه "الشيخ موسى" خالد الصاوى، وذلك على خلفية انتقامه منه أولاً بسبب طرده من سيناء، على أثر عمله فى التهريب وزواجه سرًا، بالإضافة لإتفاقه مع التكفيريين وتنفيذ شرطهم بقتله على أن ينضم إليهم.

وهو ما نجح فيه من خلال خطة بصحبة كمال "أحمد كشك" حينما اعترضا طريق الصاوى ونجله فى السيارة، ثم أطلقا عليه الرصاص، وبعدها أخرجه من العربية وخنقه، كما لم يكتفيا بذلك وإنما قتلا نجله أيضًا الذى كان بصحبته وقتها. مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري هام في مدينة العريش بشمال سيناء.