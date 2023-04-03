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شكرا لقرائتكم خبر عن "شفيق" فى مسلسل الصفارة.. أبراج فلكية طموحة تصر على حلمها (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تدور أحداث مسلسل "الصفارة" بطولة أحمد أمين ومجموعة من الفنانين حول "شفيق" الذى يعمل مرشدا سياحيا ويعثر على صفارة أثرية يستخدمها ليعود بها بالزمن للخلف حتى يغير حياته ويتولى الوظيفة التي كان يحلم بها ويتزوج من حب حياته شيرين، وهذه الشخصية الطموحة تتوافق مع صفات بعض الأبراج الفلكية التي نستعرضها من خلال الإنفوجراف التالى:
الحمل
يرغب مولود برج الحمل طوال الوقت
أن يصبح من الأثرياء
لذلك يستغل أى فرصة متاحة له دون تردد لتحقيق حلمه
الجوزاء
عندما يفكر مولود برج الجوزاء فى تحقيق شىء
فهو يسعى بكل الطرق الممكنة
لتحقيقه على أرض الواقع من خلال تحسين مهاراته وتطوير أدائه
الأسد
من الأبراج الطموحة للغاية ودائماً ما يخطط لتحقيق هدفه
ويدفعه هذا الطموح للتقدم للأمام فى عمله
برج العذراء
من الأبراج المثالية التى تركز بشدة فى حياتها المهنية
ويعشق عمله لدرجة التضحية براحته الشخصية حتى ينجح ويحقق ما يحلم به