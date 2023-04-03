شكرا لقرائتكم خبر عن "شفيق" فى مسلسل الصفارة.. أبراج فلكية طموحة تصر على حلمها (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدور أحداث مسلسل "الصفارة" بطولة أحمد أمين ومجموعة من الفنانين حول "شفيق" الذى يعمل مرشدا سياحيا ويعثر على صفارة أثرية يستخدمها ليعود بها بالزمن للخلف حتى يغير حياته ويتولى الوظيفة التي كان يحلم بها ويتزوج من حب حياته شيرين، وهذه الشخصية الطموحة تتوافق مع صفات بعض الأبراج الفلكية التي نستعرضها من خلال الإنفوجراف التالى:











