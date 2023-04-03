شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل علاقه مشروعه الحلقه 11 .. ملخص الأحداث قبل عرض الحلقة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مسلسل علاقه مشروعه الحلقه 11 شهدت العديد من الأحداث منها، مشهد احتضان "بثينة" مي عمر لـ"عمرو" ياسر جلال، داخل مكتبه بالمنزل، وكانت المفاجأة هو رؤية ابنه "أحمد" لهما في هذا الوضع ورغم رؤية "بثينة" لابن "عمرو" من خلف الباب إلا أنها استمرت في احتضان والده بشكل حميمى أكبر.

انهار "أحمد" من البكاء بعد رؤيته لوالده في أحضان "بثينة" وذهب إلى غرفته ثم اصطحب صديقته "روبى" وغادر المنزل دون علم أهله، وبحث "عمرو" و"عاليا" داليا مصطفى عنه في كل مكان بالفيلا ولم يجداه، كما ذهب "عمرو" للبحث عنه في الأماكن التي من المحتمل أن يكون فيها التي يخرج فيها بصحبة أصدقائه.

وشهدت الحلقة محاولة "عمرو" ياسر جلال وزوجته "عاليا" داليا الاتصال بنجلهما "أحمد" عمر رزيق بعدما غادر المنزل دون علمهم ولكنهما وجدا هاتفه مغلقاً.

وتلقيت "عاليا" داليا مصطفى اتصالاً من ابنها "أحمد" بوالدته وأخبرها بأنه بخير وتحجج بأنه ذهب إلى صديق له توفى والده، وأخبرته بأن والده يريد الحديث معه ولكنه قام بإغلاق الهاتف، وظن "عمرو" أن هاتفه فصل شحن.

مسلسل علاقه مشروعه الحلقه 11 شهدت اصطحاب "روبي" "أحمد" إلى سهرة مع أصدقائها السوء واستدرجته إلى تناول الخمور والمخدرات، واكتشفت شقيقته "فريدة" تناوله للمخدرات بعد عودته للمنزل ولكنها أخفت الأمر عن والديها وأخبرته جدتها "عيشة" ميمى جمال.

وطلب "أمجد" مقابلة "دينا" وأخبرته بأن يأتي إلى منزلها، وبعد جلوسهما بعض الوقت طلب منها أن يذهبان إلى إحدى أماكن السهر ورقص سويا، فيما تحدثت معه بخصوص قيامه بكتابة الفيلا باسم "بثينة" وأنه يجب عليه أن يستعيدها مرة أخرى.

وفى اليوم التالى استيقظ "أمجد" على اتصال من "دينا" وطلبت منه أن يتناولا الإفطار سويا، فيما تحدث معها بأن طليقته "بثينة" لكن تكن تهتم به بهذا الشكل، وأخبرته بأنها ستقوم بالاهتمام به في كل شيء، وطلبته منه عدم الاهتمام بـ"بثينة" مرة أخرى.

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 11 استكملت أحداثها باتصال "بثينة" بـ"دينا" ولكنها قامت برفض المكالمة، وأرسلت "بثينة" رسالة صوتية لها تطلب منها أن تأتى معها للطبيب لمتابعة الحمل إذا كان لديها وقت ولكنها لم ترد عليها، وذهبت بثينة إلى الطبيب بمفردها.

اتصلت "بثينة" بـ"عمرو" ياسر جلال وطلبت منه أن يحضر بشكل ضرورى، وبعد ذهابه للمنزل أخبرته بأن الساعة الألماظ سرقت ولم يدخل المنزل سوى السائق الخاص به "طارق" عندما أحضر بعض الأطعمة.

واتصل "عمرو" بـ"طارق" وطلب منه دخول المنزل، وبعد دخوله اتهمته "بثينة" بأنه سرق الساعة وانهار "طارق" من البكاء وأقسم بأنه لم يسرق شيئا، وتحدث "عمرو" معه في الخارج وقام بطرده من وظيفته وأخبره بأنه الساعة الذى حصل عليها هي مكافأة نهاية الخدمة، رغم عدم إثبات بأنه سرقها بالفعل.

جلست "عاليا" داليا مصطفى مع ابنها "أحمد" عمر رزيق، والتحدث معه بأن يرافقهم أثناء خضوع والدتها للعملية، ولكنه طلب منها أن يحضر أثناء عدم وجود والده، فيما أعطتها والدته "عيشة" ميمى جمال بعض النصائع للتعامل مع ابنها وأن تعامله كصديق وليس كابن.

واختتمت الحلقة بتعرض "بثينة" مي عمر لآلم شديد ببطنها بسبب الحمل، واتصلت بصديقتها "دينا" بسنت شوقي وطلبت منها أن تحضر لها بسرعة واصطحبتها للمستشفى، وكشف لها الطبيب بأن الجنين توفى ببطنها لتختتم الحلقة في إطار تشويقى لما ستحمله الحلقة المقبلة.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، ميمى جمال، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.