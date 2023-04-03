شكرا لقرائتكم خبر عن خالد حميدة: حلم حياتي تحقق بالعمل مع المخرج خالد يوسف في سره الباتع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الوجه الجديد خالد حميدة، عن سعادته للمشاركة في مسلسل "سره الباتع" مع المخرج خالد يوسف، وقال إنه لم يتوقع أن تنال شخصية "رمضان" التي قدمها في المسلسل كل هذا الاستحسان والقبول لدي جمهوره وأن تلقي كل هذا النجاح خصوصًا عندما يقابلهم في الشارع فسعادته لا توصف .

وقال حميدة إن: "سره الباتع" يعبر عن الناس المصرية البسيطة، برؤية معاصرة للمخرج القدير خالد يوسف فلا يقل عن مسلسلات الاختيار أو العائدون أو الكتيبة 101؛ لأنه يعرض سيرة الأبطال بشكل مختلف ومتنوع، القصة بشكل عام حقيقية لكن أبطالها من وحي خيال المؤلف والمخرج".

وتابع الفنان الشاب أن حلم حياته تحقق بالعمل مع المخرج خالد يوسف فهو يمنح كل العاملين في المسلسل طاقة غير طبيعية قائلاً: التفاصيل عنده مهمة جدًا وبيعمل مجهود فوق طاقة البشر، وبيحضر اللوكيشن من الساعة 4 الفجر قبل الممثلين، وبيقود مجاميع فيها 4000 شخص، مجهود جبار من مخرج رائع.. أتمنى أن تجمعني به الكثير من الأعمال فى المستقبل، ومبسوط جدًا أني وقفت قدام كاميرته وتوجيهاته لأن طول عمرى بحلم بذلك، وسعيد أيضًا بالعمل مع كل هؤلاء النجوم في المسلسل وخصوصا النجم الكبير أحمد عبد العزيز فهو قيمة فنية كبيرة وإنسان عظيم .

يذكر أن مسلسل "سره الباتع" تدور أحداثه في عصرين مختلفين، الأول هو الحالي والثاني هو أيام الثورة الفرنسية على مصر، في نهاية القرن الـ18، ومن خلال رحلة هذا البطل المليئة بالمغامرة والصراع الذي یخوضه ضد من لهم مصلحة في ‎عدم كشف اللغز، نتعرف على تفاصيل القصة التاريخية المليئة بالأحداث والدراما المشوقة.

ويشارك في العمل مجموعة من الفنانين، بينهم: أحمد فهمي، منة فضالي، أحمد السعدني، هالة صدقي، ريم مصطفى، هشام الجخ، محمود قابيل وحسين فهمي وشمس الكويتية، ونجلاء بدر وغيرهم، وهو من إخراج خالد يوسف، ومأخوذ عن قصة الكاتب يوسف إدريس.