شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عملة نادرة الحلقة 12 .. هل سيساعد محمد لطفى نيللى كريم على الهرب؟ والان مع تفاصيل الخبر
وشهدت الحلقة 11 من المسلسل، فضح نادرة "نيللي كريم" مسعود "لأحمد عيد"، أمام العائلة بأنه هو من قتل أخاه بلال، وأظهرت الدليل تقرير الطب الشرعي، ولكن رفض الجميع تصديقها وقال لها عبد الجبار "جمال سليمان" إن نوع السلاح يستخدمه كل من في النجع وهذا ليس دليلاً، وهددها إذا قالت هذا الكلام لأي شخص آخر سيكون دمها حلالاً.
اقتحم مسعود "أحمد عيد" منزل دميانة "جومانا مراد" ليلا، من الشباك، وعندما فزعت وسألته عن سبب مجيئه قال لها إنه يحمل هموما كثيرة، ويريد أن يفضفض معها وعندما رفضت أخرج صورا لها على هاتفه وهددها بها، وحذرها من التفوه بكلمة واحدة عن مجيئه لها، وعندما خرج رأت دميانة أحد الشيوخ الشباب الذين يضطهدونا لكونها مسيحية، وقد رأى مسعود يخرج من بيتها.
أرسل شداد ولد الهلالي "محمد لطفي" جوابا غراميا لنادرة "نيللي كريم" مع طفل صغير من النجع أثناء جلوسها في كافتيريا المستشفى تنتظر أنس "ندى موسى"، وعندما ذهبت للمنزل قرأته وكان شداد يصارحها فيه بإعجابه بها ويذكرها بنفسه أنهم كانوا يلعبون سوياً عندما كانوا أطفالا، وترك لها رقم هاتفه إذا احتاجت أي شيء.
قرر عبد الجبار" جمال سليمان " أن تتنازل نادرة " نيللى كريم " عن الأرض بعد المولد، ووافقت، ولكنها بمجرد صعودها لحجرتها اتصلت على الفور بدميانة " جومانا مراد " ثم ذهبت لها فى المنزل بصحبة ابنها ومربيته، ودخلت حجرتها لنجد شداد " محمد لطفى " فى انتظارها، فقد طلبت من دميانة إحضاره للمنزل لمقابلته .
وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.