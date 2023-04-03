ميس حمدان تكشف عن مواقف تعرضها للتحرش: “مدرس اتحرش بيا في مدخل عمارة”

كتب امير فتحي في الاثنين 3 أبريل 2023 02:48 مساءً - كشفت الفنانة ميس حمدان عن تعرضها للتحرش سواء كان تحرشا جنسيا أو لفظيا ولأكثر من مرة في مرحلة الطفولة .

لفتت ميس حمدان خلال مقابلتها في برنامج “VIP” مع المذيعة أميرة بدر إلى أن ما يهون عليها الأمر هو أنها وجدت الكثير من الفتيات التي تعرفهم بنسبة 90% كانوا قد تعرضوا للتحرش من قبل .

قالت: “عارفة من مين،بواب، سواق، ولاد الخال وولاد العم وإذا مكنش الخال ولا العم، الفكهاني، الكشك على الناصية، مدرسين، سواقين تاكسي، ناس بتشتغل في محلات، دكاترة” .

وتابعت معربة عن إنزعاجها من عدم الحديث عن هذه المواقف من جانب من تعرضوا لها: “ليه مكناش بنتكلم وكنا بنخاف، ليه مكنتش بروح وبقول .. الأهالي مكنوش بيعلمونا” .

واصلت: “أنا مع لي لي بنت مي كل يوم والتاني لازم اقولها محدش يمسكك هنا، محدش يقرب منك من وهي عيلة صغيرة، لو حد عمل فيكي كده اجري وصوتي” .

وأكدت ميس حمدان على ضرورة أن يكون هناك إرشاد وتوعية من جانب الأهالي لأبنائهن عن كيفية التصرف في مثل هذه المواقف .

أضافت: “أنا وكل البنات اللي كنا بنقعد مع بعض وبنتكلم في المواضيع دي، كلنا ردة فعلنا واحدة بنبقى مشلولين ومش بنتكلم وخايفين نقول .. هل كنا بنخاف يشيلونا الذنب” .

وبسؤالها عن أقرب الأشخاص الذين قاموا بالتحرش بها، أجابت ميس: “الجيران، كنت أنا حوالي 9 سنين وهو كان حاجة وعشرين سنة” .

كما روت ميس حمدان موقفا آخر تعرضت به للتحرش من جانب أحد مدرسيها، فقالت: “كنت في الابتدائية، وماشية من المدرسة وهو كان ماشي من المدرسة بردو وقالي تعالي، دخلني مدخل عمارة.. وبعد الواقعة دي ابتدى يعاملني معاملة سيئة جدا” .

واستطردت حول تأثير هذا الموقف عليها بعد مرور سنوات على وقوعه: “أنا بشر، وأكيد لازم يأثر فيا .. أنا عمري ما حسيت إنها مأثرة فيا بشكل كبير غير يمكن حتة عدم الثقة أو تأخير الثقة في الرجالة” .

ووصفت الفنانة ميس حمدان من يقومون بفعل التحرش بأنهم مرضى نفسيين ولديهم نقص أو كبت .. كما وجهت رسالة إلى الأهالي بضرورة الجلوس مع أبنائهم والحديث معهم والرجوع إلى أهل العلم والنصيحة في حال الحاجة لذلك .

https://www.facebook.com/watch/?v=612868130355317&t=198