“زعلان منهم” .. فنان شهير يوجه رسالة لمحمد هنيدي وكريم عبد العزيز

كتب امير فتحي في الاثنين 3 أبريل 2023 02:48 مساءً - وجه الفنان لطفي لبيب رسالة عتاب إلى كلا من الفنانين: محمد هنيدي وكريم عبد العزيز بسبب عدم زيارتهم له وقلة سؤالهم عليه .

أشار لطفي لبيب في تصريحاته خلال استضافته في برنامج “أنا والقناع” مع الإعلامية منى عبد الوهاب إلى أن هذين النجمين هم من أكثر الفنانين الذي شعر بالراحة أثناء العمل إلى جانبهم .

تابع: “كريم عبد العزيز صاحبي وهنيدي صاحبي وبنشتغل مع بعض بس زعلان منهم مبيسألوش، بيكلموني في التليفون احنا هنجيلك وعد ومحدش بيجي” .

وفي سياق آخر أكد الفنان لطفي لبيب على عدم تراجعه عن قراره باعتزال التمثيل بسبب وضعه الصحي بعد إصابته بجلطة في المخ منذ فترة، فقال: “أنا مش هرجع للتمثيل تاني، أنا مستمتع بالكتابة” .

أضاف: “التمثيل بعمل شخصية، الكتابة بعمل عالم .. الكاتب مبدع والمخرج مبدع، الممثل مبدع من الدرجة الثانية، يعني منفذ لإبداعات الآخرين” .