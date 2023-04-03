لاميتا فرنجية تتحدى سما المصري بفستان مفتوح من كل حته عندها ..ومتابع كسحت صافيناز و رنيا يوسف

فنون - كتب ياسمين التهامي - ظهرت الجميله المطلقه دائما اللبنانيه صاحبه الاطلالات الجريئه منها للغايه حيث نشرت على موقع التواصل الاجتماعي عده صور لها تصدرت بها مواقع التواصل الاجتماعيه انها النجمة اللبنانيه لاميتا فرنجيه في الدنيا التي دائما ما تخطف الانظار حولها.

حيث ظهرت لميتا فيرجينيا باطلاله في غايه الجراه والروعه حيث كانت في احد الفنادق الشهيره في العاصمه الاماراتيه ابو ظبي حيث كانت ترتدي قميص من اللون البينك المكشوف بدرجه كبيره من ناحيه الصدر والكتفين قصير للغايه كبيره جدا حيث كشفت عن جزء كبير من ساقيها.

واستخدمت الكثير من المكياج وخطفت الانظار حولها بهذه الإطلالة الجريئه للغايه منهاوقال المغردون علي لاميتا فرنجيه القمر نور العيون جميلة جدا.

حيث شاركت لاميتا فرنجيه في عدة أفلام سينمائية منها عمر وسلمى 3والتي زادت من شهرتها بصورة كبيرة .



