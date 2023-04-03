شكرا لقرائتكم خبر عن كريس هيمسورث يقلل أدواره فى هوليوود بعد اكتشاف استعداده وراثيًا للإصابة بالزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية، عن أن الفنان كريس هيمسوورث، أخذ خطوة كبيرة إلى الوراء، وبدأ فى التراجع عن أدوار أفلام فى هوليوود بعد اكتشاف استعدادًا وراثيًا لديه للإصابة بمرض الزهايمر، مشيرة إلى أن الممثل الأسترالى الأصل، لا يخطط للتقاعد فى أى وقت قريب، لكنه قرر التباطؤ فى الأعمال.

كريس لا يفكر فى التقاعد قريبا

لدى هيمسوورث، حاليًا أربعة مشاريع، بما فى ذلك تكملة أفلام المنتقمون القادمة حيث يعود كشخصية Thor، وسيرة ذاتية حول أيقونة المصارعة Hulk Hogan.

وقال أحد المطلعين: "إنه لا يخطط لقبول، العديد من الأدوار بسبب معرفة مخاطر إصابته بمرض الزهايمر"، وأخبر كريس، فانيتى فير، سابقا فى نوفمبر أنه "لا يتحدث عن التقاعد بأى وسيلة"، لكنه يتخذ "مقاربة أكثر تنظيماً للأشياء".

واكتشف كريس هيمسوورث، بعد إجراء فحص الدم، أنه أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر بنسبة تتراوح بين 8 و 10 مرات من عامة السكان، لأنه واحد من اثنين إلى ثلاثة فى المائة فقط من الأشخاص الذين لديهم نسختين من الجين APOE4.



كريس وأسرته

كريس يحبس أنفاسه تحت الماء

وفى سياق آخر، يشار إلى أن كريس هيمسوورث، قد يلعب دور بطل خارق على الشاشة، لكن ممثل "ثور" أثبت أنه خارق إلى حد ما فى الحياة الواقعية أيضًا، حيث أثار الممثل الأسترالى الذهول بحبس أنفاسه تحت الماء- محققًا 200 دقيقة فى المجموع، ومع ذلك، كان للنجم البالغ من العمر 39 عامًا نصيبه العادل من الإلهاءات على طول الطريق، حيث حاول أطفاله الصغار إبعاده عن طريق السباحة حوله حتى يفقد التركيز.

كريس تحت الماء

حافظ نجم هوليوود بطريقة ما على وضعه تحت الماء وثباته، حيث أظهر لياقته البدنية المحفورة بشكل خطير وهو يجلس القرفصاء فى قاع حوض السباحة، عند مشاركة مقطع الفيديو على انستجرام، ألقى كريس الضوء على تصرفات أطفاله الخادعة، وعلق على منشوره، "لا تدع الملهيات تعيق أهدافك.. بغض النظر عن مدى صعوبة محاولة السباحة أمامك"، بحسب ما نقل موقع metro.