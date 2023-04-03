شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا توجه رسالة قاسية إلى بيكيه قبل رحيلها من برشلونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت النجمة العالمية شاكيرا حدًا للتكهنات بشأن مستقبلها بعد الانفصال المثير عن جيرارد بيكيه، مؤكدة رحيلها عن المدينة الكتالونية، حيث كشفت من خلال حسابها علي موقع "إنستجرام"، عن مغادرة برشلونة، موجهة رسالة إلى بيكيه.

ونشرت شاكيرا صورة لمدينة برشلونة وعلقت عليها: "قررت أن أظل في برشلونة لأمنح أطفالي الاستقرار، وهو نفس ما نبحث عنه الآن في ركن آخر من العالم بجوار العائلة والأصدقاء والبحر".



شاكيرا

وأضافت: "اليوم نبدأ فصلا جديدا في البحث عن سعادتهم، شكرًا للجميع الذين قاموا بركوب الأمواج معي هناك في برشلونة، المدينة التي تعلمت فيها أن الصداقة هي بلا شك أقوى من الحب، شكرًا لكل من شجعني هناك وجفف دموعي وألهمني وجعلني أنمو".

ولم ترغب المغنية الكولومبية في تفويت الفرصة لإطلاق سخرية جديدة على زوجها السابق جيرارد بيكيه، وأكدت في تصريحها أنها "في برشلونة تعلمت أن الصداقة بلا شك أطول من الحب"، وهي رسالة مباشرة واضحة للاعب برشلونة السابق.

يأتى هذا فيما ذكرت وسائل إعلام إسبانية - فى وقت سابق - أن شاكيرا ستبدأ حياتها الجديدة فى الولايات المتحدة الأمريكية مع طفليها بحلول نهاية الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن بدأت مواعدة رجل غير معروف فى المدينة الأمريكية ميامى. ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانية، كانت تسعى المغنية وكاتبة الأغانى الكولومبية شاكيرا، للانتقال إلى ميامى مع ولديها ميلان، 10 أعوام، وساشا، ثمانية أعوام، بعد انفصالها عن والد الأطفال جيرارد بيكيه، 36 عامًا. اسرة شاكيرا شاكيرا أخطرت المقربين منها مغادرة إسبانيا نهائيا شاكيرا أخطرت المقربين منها مغادرة إسبانيا نهائيا قال موقع فانيتاتيس الإسبانى الشهير لعروض الترفيه، يوم الجمعة، إن شاكيرا أبلغت المقربين منها والمسعفين الذين كانوا يعتنون بوالديها المسنين أنها ستغادر إسبانيا نهائياً بحلول نهاية الأسبوع. ذكر جزء كبير من دائرة المغنية المقربة أنهم يعرفون بالفعل أنها ستغادر، حيث توقف الأطفال عن المشاركة فى الأنشطة الترفيهية مثل لعبة البيسبول منذ بعض الوقت، كما أشاروا أنها على علاقة بشخص جديد لم يكشف عنه بعد، وذكرت الصحيفة أيضًا أن الأطفال لن يعودوا إلى مدارسهم بعد عطلة عيد الفصح.

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