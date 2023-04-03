شكرا لقرائتكم خبر عن والدة راوية تكشف عن سبب رفض علاقة ابنتها بـ طه فى سوق الكانتو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت والدة راوية "شيرين"، في خلال الحلقة الـ 11 من مسلسل سوق الكانتو، لـ طه القماش "أمير كرارة"، وابنتها راوية "مى عز الدين"، سبب كرهها لـ جده حسانين القماش "عبد العزيز مخيون"، الذى كان السبب في بعد زوجها عنها، حين كانا يعيشان في السوق بعد شراء "الدكان الأحمر".



سوق الكانتو



سوق الكانتو

واحتد النقاش بين والدة راوية، وطه القماش، حيث أخبرته الأولى أنه عند موت والد زوجها، عندما تمت راوية 8 شهور، وبالتالي كان عليه أن يعود إلى بلده، وبما أنها غير مصرية "يونانية"، فـ لم تكن فكرة جيدة لذهابها معه، وعندما سأل حسانين القماش جد طه، أخبره أن "الست تتعوض، لكن الأهل ميتعوضوش"، وبسبب هذه الجملة، عاد والد راوية الأستاذ أمين إلى بلده.



سوق الكانتو



سوق الكانتو

وأنهت والدة راوية "شيرين"، حديثها مؤكدة أنها لن توافق على زواج طه القماش من ابنتها راوية تحت أى ظرف، ومع اعتراف طه بحبه لـ ابنتها، سألته عن المكان الذى سيعيشان فيه في حالة زواجهما، إلا أن الرد جاء هذه المرة من عند ابنتها، التي أكدت لها أن "المكتوب"، هو صاحب القرار في هذه العلاقة، وكان من الممكن أن تقع في حب طه في حالة عدم مغادرتهما للسوق.

يعرض مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة اليوم على شاشة قناة DMC الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.