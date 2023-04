ليدى جاجا تساعد عاملا فى كواليس تصوير Joker 2.. "صور"

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة العالمية ليدي جاجا مرة أخرى إلى جانب خواكين فينيكس، شريكها في فيلم Joker 2 ، في كواليس التصوير حيث ساعدوا أحد أفراد الطاقم الذي سقط على درجات برونكس الشهيرة أثناء التصوير يوم الأحد، حسبما ذكر موقع الديلي ميل.

يأتي الحادث بعد قرابة شهر من قيام جاجا بالركض لمساعدة مصور تعثر وسقط في حفل توزيع جوائز الأوسكار الخامس والتسعين الشهر الماضي في مارس.

يمكن رؤية المغنية وهي ترتدي زي شخصيتها Harley Quinn ، وتضع مكياجا كاملا، وبينما كان النجمان في خضم تصوير مشهد ما، تعثر أحد أفراد الطاقم فوق درابزين، ما دفع المغنية والممثل لمساعدة الرجل على الصعود مرة أخرى على الدرج الرئيسي قبل استئناف التصوير.

طرحت شركة warner bros مجموعة من الصور لبطلى فيلم Joker: Folie à Deux ، خواكين فينيكس وليدى جاجا، من موقع التصوير، العمل الذى سيطرح في خلال العام المقبل 2024.



ويعود المخرج والكاتب تود فيليبس لقيادة نسخة جديد من فيلم "جوكر" بعنوان Joker: Folie à Deux بطولة خواكين فينيكس وليدي جاجا.

يأتي العمل على جزء ثاني من الفيلم الأجنبي الشهير "جوكر" نتيجة طبيعة للنجاح الكبير الذي حققه الفيلم عند طرحه منذ نحو 3 سنوات، إذ كان فيلم Joker سادس أعلى الأفلام تحقيقًا للإيرادات لعام 2019، صنع الفيلم التاريخ كأول فيلم من فئة R على الإطلاق يصل إجمالي إيراداته إلى أكثر من مليار دولار في جميع أنحاء العالم.

وفاز فيلم "جوكر" بجائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية السينمائي، وذهب فينيكس ليحصل على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل، وحصل العمل على 11 ترشيحًا إجمالاً.

وكان تود فيليبس أعلن عن تحضير الجزء الثاني من فيلم Joker، في يونيو 2022 بنشره على حسابه بـ انستجرام أن الفيلم سيتم طرحه في 4 أكتوبر 2024 من شركة Warner Bros.

ويظهر في الجزء الثاني من فيلم "جوكر" النجم الصاعد هاري لوتي، إذ أشارت تقارير إلى أنه سيشارك بدور كبير في الفيلم المرتقب بينما لا تزال تفاصيل الدور طي الكتمان .

وتشارك النجمة ليدى جاجا فى Joker 2 إذ تجسد شخصية "هارلى كوين" الذى سبق أن قدمته مارجوت روبى فى فيلم بعنوانThe Suicide Squad العام الماضي، وصرحت بطلة Birds of Prey بأنها سعيدة للغاية باختيار ليدي جاجا لبطولة الفيلم.

وأضافت مارجوت روبي: قلت منذ البداية إن كل ما أريده هو أن تكون هارلي كوين واحدة من تلك الشخصيات بالطريقة التي يتحول بها ماكبث أو باتمان دائمًا من ممثل عظيم إلى ممثل عظيم. وأنه لشرف كبير أن أكون قد بنيت أساسًا قويًا بما يكفي بحيث يمكن أن يكون هارلي الآن أحد تلك الشخصيات التي يحصل الممثلون الآخرون على تجربة لعبها. وأعتقد أنها ستفعل شيئًا لا يصدق.

تم التأكيد على أن جاكوب لوفلاند الذي بدأ تألقه من فيلم Mud يلعب دور شخص يصادق آرثر فليك أو الجوكر، كما انضمت كاثرين كينر بطلة Get Out و The Adam Project إلى الجزء الثاني من "جوكر" في دور لم يتم الكشف عن تفاصيله، وكذلك الممثل الإيرلندي بريندان جليسون.

ويتم تصوير فيلم Joker2 في لوس أنجلوس بسبب الإعفاءات الضريبية للشركة المنتجة من ولاية كاليفورنيا بقيمة 12.6 مليون دولار.