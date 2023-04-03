شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان الحمل يتصدر الحلقة 11 من مسلسلات رمضان ومي عمر ومنة فضالي الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الحلقات الحادية عشرة من مسلسلات رمضان، نتائج البحث في محرك جوجل وتريند مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة، وتصدرت ظاهرة عدد من المسلسلات لفقدان حمل بعض الفنانات ما بين التي تعمدت أن تجهض نفسها أو قضاء وقدر أو من خلال محاولة التفكير في هذا الأمر واجتمعت جميعها بالصدفة في الحلقة 11 في 3 مسلسلات.



مسلسل جعفر العمدة الحلقة 11

مسلسل جعفر العمدة

قامت الفنانة منة فضالى في مسلسل جعفر المعدة، من خلال شخصية "نرجس" إحدى زوجات محمد رمضان، بإجهاض نفسها بعد أن طلب منها "جعفر" ذلك بنفسه بسبب اختطاف طفله من "ثريا" مي كساب وتسبب بعض الأشخاص في إجهاض زوجته الثالثة "دلال" إيمان العاصي.



علاقة مشروعة الحلقة 11

مسلسل علاقة مشروعة

فقدت الفنانة مي عمر خلال أحداث مسلسل علاقة مشروعة، جنينها التي حملت فيه من "عمرو" ياسر جلال، والذى كان سبباً في عودتهما بعد انفصالهما وزواجه منها رسمياً بعدما كان في البداية عرفيًا.



مسلسل ضرب نار الحلقة 11

مسلسل ضرب نار

قامت "مهرة" ياسمين عبد العزيز خلال مسلسل ضرب نار، بمحاولة التخلص من جنينها بعد عدم رغبتها الاحتفاظ به، بأكثر من طريقة منها سقوطها من فوق السرير أكثر من مرة، ثم تذهب إلى الطبيب برفقة سحر (مها نصار) ويطمئنها أن الجنين بصحة جيدة ولم يحصل له شيء، وفى نهاية الحلقة تقوم سحر (مها نصار) باصطحاب "مهرة" إلى أحد المناطق الشعبية وأحد الدكاترة ليساعدها في عملية إجهاض جنينها من جابر.