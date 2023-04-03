شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى يستمر فى تصوير مسلسل رسالة الإمام حتى آخر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم خالد النبوى تصوير أحداث مسلسل رسالة الإمام بالتزامن مع عرضه على قناتى DMC والحياة ومنصة Watch it الرقمية، حيث يستمر النبوى في تصوير مشاهد العمل حتى آخر رمضان حيث يتبقى عدد من الحلقات يجرى تصويرها حاليًا بالتزامن مع العرض.

مواعيد عرض مسلسل رسالة الإمام

مسلسل رسالة الإمام يعرض على قناة dmc الساعة 6:30 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6 صباحا والإعادة الثانية الساعة 11 صباحا، وتعرض على قناة cbc الساعة 12.15 صباحاً والإعادة الساعة 5 صباحاً، أما على قناة الحياة الساعة 10.45 مساء والاعادة الساعة 9.15 صباحاً بجانب العرض على منصة watch it الساعة 6.30 مساء.

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوى، أروى جودة، نصال الشافعى، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرون ، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية.

واستعانت الشركة المنتجة بمراجع تاريخى يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، لاسيما أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، بالإضافة إلى أن الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين فى البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.