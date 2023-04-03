الشرقية للفنون الشعبية تتألق في ليالي رمضان بقصر ثقافة الزقازيق

ياسر رشاد - القاهرة - أبدعت فرقة الشرقية للفنون الشعبية على خشبة مسرح قصر ثقافة الزقازيق أمام جمهور كبير ملأ جنبات المسرح، ضمن فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية التي ينظمها فرع ثقافة الشرقية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

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قدمت الفرقة باقة من أجمل رقصات الفلكلور الشرقاوي منها "الذكر، التنورة، الفرح الشرقاوي، السقايين، التحميلة، الحصان الشرقاوي" وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وقدم مهدى السيد وتريزا فريد وزينب عطية وأحمد سمير عرض الأراجوز بالساحة الخارجية للقصر، وجاءت فكرة العرض دعوة لترك الموبايل والفيس بوك فى الشهر الكريم والاتجاه لقراءة القرآن والعبادة والصيام بدلا من تضييع الوقت على السوشيال ميديا.

جاء الحفل بحضور أمل عبد الله، رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، الشاعر أحمد سامي خاطر مدير عام ثقافة الشرقية.

وفي إطار احتفالات ثقافة الشرقية بذكرى العاشر من رمضان نفذ قصر ثقافة الطفل بالزقازيق محاضرة بعنوان "رمضان شهر الانتصارات" تناولت بها د. شيماء جمال استاذ الدعم النفسي انتصار الجيش المصري فى حرب أكتوبر

وكيفية تحطيم خط بارليف والاستيلاء على سيناء في ٦ ساعات وقدرة الجيش المصري في العاشر من رمضان وتحمل المسؤولية رغم الصيام، وفى سياق متصل نفذ قصر ثقافة منصور حسن بأبو كبير محاضرة عن "انتصارات العاشر من رمضان" ألقاها عبد الحليم صلاح محمد.

وعلى صعيد آخر عقد بيت ثقافة القنايات محاضرة بعنوان "ترشيد الاستهلاك ضرورة للأسرة والمجتمع" تحدث محمد أحمد موجه عام بإدارة القنايات التعليمية عن ترشيد الاستهلاك بأنه الاستعمال الأمثل للموارد والأموال والاعتدال والتوازن في الإنفاق والسعي لتحقيق منفعة الإنسان وعدم المبالغة في الإنفاق حيث يعتبر ترشيد الاستهلاك من أهم الركائز الاجتماعية المهمة لبناء مجتمعات سليمة، وحمايتها من الأزمات لكونها عقبة في طريق التقدم والنجاح.