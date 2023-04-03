محمود حجازي عن "رمسيس باريس": بحب الأفكار اللي برة الصندوق

ياسر رشاد - القاهرة - علق الفنان محمود حجازي على فيلمه الجديد "رمسيس باريس" الذي من المقرر عرضه فى موسم عيد الفطر المبارك.

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هيفاء وهبي تواصل تصوير رمسيس باريس

وأكد حجازي عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام قائلًا: "من زمان بحب الأفكار اللي برة الصندوق ودايما كنت بحب أشغل دماغي من أيام دراستي في أكاديمية الفنون وتقديم روايات إلى نص مسرحي بشكل مختلف واكتشفت متعة جديدة جوايا غير التمثيل وهي أني اطلع أفكار جديدة بتناول مختلف".

وأضاف: "الفكرة دي كنت كاتبها من ٢٠١٣ وجنبها شويه أفكار لمشاريع تانية وبالصدفة في يوم من الأيام كنت قاعد مع المخرج أحمد خالد موسي وبنتكلم عن السينما والفن وحكيت الفكرة وأول لما سمعها قالي الفكره دي بتاعتي وأنا هشتغل عليها وقد كان والحمد لله شكرًا أحمد خالد موسي والفيلم في السينمات إن شاء الله في عيد الفطر المبارك.

وكان صناع فيلم "رمسيس باريس" للنجمة هيفاء وهبى، الأفيش الرسمى للعمل المقرر عرضه فى موسم عيد الفطر المقبل 2023 وتصدرت الأفيش هيفاء وهبى وظهر معها محمد سلام ومحمد ثروت وحمدي الميرغني ومحمود حافظ، حيث يواصل القائمون على الفيلم عمليات الدعاية مع اقتراب انطلاق العرض فى موسم العيد.

وطرحت الشركة المنتجة خلال الأسابيع الماضية الأفيش الأول الفيلم، وبعده طرحت البرومو الأول الذى كشف

عن طبيعة الأحداث التى تدور معظمها فى العاصمة الفرنسية باريس ويغلب عليها الطابع الكوميدي، ومن المقرر أن تطرح الشركة برومو جديد رسمى خلال الأيام القليلة المقبلة.

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون و(مصطفي خاطر & اوس اوس، جومانا مراد)، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاوري وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، من إنتاج شركة AKA أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وتوزيع سينرجى فيلمز.

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