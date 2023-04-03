"علاقة مشروعة".. اقتراب كشف سر علاقة ياسر جلال ومي عمر

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث الجمهور حاليًا عن الحلقة 11 من مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال، مي عمر، بعدما تصدرت التريند على جوجل خلال الساعات الأخيرة.

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مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 11

شهد مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 11، تصاعدًا في الأحداث، بطولة النجم ياسر جلال، مي عمر ويذاع على شاشة Dmc .

بدأت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل علاقة مشروعة، بمحاولة (أمجد) - مراد مكرم، التقرب من (دينا) - بسنت شوقي، وتبدأ هي في الابتعاد عن صديقتها المقربة (بثينة) - مي عمر بسبب علاقتها مع طليقها السابق.

وتتابع أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 11، بإتهام (بثينة) - مي عمر، لسائق (عمرو) - ياسر جلال بسرقة ساعتها الألماظ.

وتتوالى الأحداث بإتصال (عمرو) بسائقه ويطلب منه دخول المنزل، وبعد دخوله تتهمه (بثينة) بالسرقة، ولكنه ينفى تلك الاتهامات ويدخل في نوبة بكاء، ولكن (عمرو) يطرده من وظيفته كسائق.

كما شهدت الأحداث مشاهدة نجل ياسر جلال وهو فى حضن مي عمر وكشف سرهما واقتربت عاليا "داليا مصطفى" زوجة عمرو ياسر جلال الاولي من كشف سر زواجهما السري.

كما دخل ابن ياسر جلال فى طريق المخدرات بعدما شاهد والده فى حضن مي عمر.

وتتابع الأحداث يجذب الجمهور إليه بشكل كبير خاصة أن المسلسل يناقش العديد من القضايا الاجتماعية، منها: العنف والزواج الثاني والخيانة الزوجية، وغيرها من الأمور الأسرية التي قد تكون موجودة في المجتمع الحالي.

ويعرض مسلسل علاقة مشروعة، على شاشة Dmc و Dmc دراما والحياة، ضمن الماراثون الرمضاني الحالي، ويشارك في بطولته النجم ياسر جلال ومي عمر.

يذاع "علاقة مشروعة" على Dmc في تمام الحادية عشر ونصف

مساءً، ويعاد على Dmc دراما الساعة 8 صباحًا، أما على شاشة الحياة فيذاع الساعة 9 ونصف مساءً.

يشارك في بطولة مسلسل "علاقة مشروعة"، ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، ميمى جمال وعدد آخر من الفنانين، وتأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى.

قصة مسلسل "علاقة مشروعة"

وتدور أحداث المسلسل في إطار الـ 15 حلقة، ويناقش أكثر من قضية اجتماعية مهمة، حيث يتناول مساوئ فكرة الزواج الثاني مهما كانت وأثرها السلبي في الأسرة والأبناء، كما يتطرق العمل لقضية العنف ضد المرأة الذي يهدم العلاقة الزوجية ويدمرها.

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة في إطار تشويقي حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجي، وفكرة الزواج الثاني، من خلال قصة عمرو الذي يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء في مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التي تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذي يعاني من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.

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