مواعيد عرض "1000 حمد الله على السلامة" والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث الجمهور يوميًا عن مواعيد عرض مسلسل "1000 حمد الله على السلامة" بطولة النجمة يسرا، والقنوات الناقلة، وتستعرضها الوفد فى السطور التالية:

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يعرض المسلسل حصريًا على قنوات cbc، في تمام الساعة 4:30 عصرًا، فيما يعاد 11:00 مساءً، ويعاد 6:15 صباحًا 9:45 صباحًا.

وينتمي العمل إلى نوعية الكوميدي، وتدور أحداثه حول شخصية أستاذة جامعية عائدة إلى مصر مع أبنائها من الغربة بعد وصية من زوجها بأنهم

سيحصلون على ميراثهم، ومنذ اللحظة الأولى لوصولهم يتعرضون للعديد من المواقف الكوميدية.

يذكر أن مسلسل "١٠٠٠ حمدالله ع السلامة " اجتماعي كوميدي، بطولة النجمة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، والمطرب عنبة، أوتاكا، المسلسل تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج جمال العدل.

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