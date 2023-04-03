الثقافة في كل مكان | ليالي رمضان بكورنيش بني سويف شكل تانى

ياسر رشاد - القاهرة -

ليالي رمضان بكورنيش بني سويف شكل تانى.. فنون شعبية ورقصات استعراضية وندوات شعرية كل ذلك وأكثر ضمن برنامج فعاليات شهر رمضان المبار ك الذى أطلقته، الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وبرئاسة الفنان هشام عطوة.

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أولى فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية في بنى سويف كانت على الممشى السياحي بكورنيش النيل ببني سويف، أمس، وهي رابع المحافظات التي تشهد البرنامج المركزي لوزارة الثقافة "ليالي رمضان.. الثقافة في كل مكان".

فعاليات الافتتاح شهدت عرضًا فنيًا لفرقة أبو صير للآلات الشعبية تضمن فقرات "إحنا الآلات الشعبية، باسم الله والصلاة على الزين، ملك الشهور مرحب شهر الصوم، غني لبلدي"، وقدمت فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية رقصات استعراضية متنوعة منها "لم الشبك، الحجالة، غمزة اسكندراني، العصا الصعيدي".

أمسية شعرية

وعقدت أمسية شعرية "بمقهى د. أحمد عتمان الثقافي"، شارك فيها الشعراء دكتور ربيع شكري رئيس نادي الأدب المركزي بالجيزة، الشاعر جمال ربيع عضو نادي أدب الجيزة، ومثّل محافظة الفيوم الشاعران عبد الكريم عبد العليم ومصطفى عبد الباقي، ومن شعراء بني سويف الشعراء منصور النويري، جمال عبد العلي، مجدي صالح، أيوب ميخائيل وناظم نور مع الشاعرة نشوى الخطيب والموهوبة هبة شعبان.

وفي برنامج "العودة إلى الجذور" تحدث الشاعر نبيل سيد علي في شهادات ورؤى حول الأديب إسماعيل بكر الذي له دور كبير وريادي في تأسيس نادي أدب بني سويف، وله العديد من المؤلفات منها مدينة خاصة جدا وقصص المصباح كما

كتب للمسرح شجرة، فهو عضو اتحاد كتاب مصر وعضو الأمانة العامة لأدباء مصر لمدة 4 دورات ونال العديد من التكريمات من قصور الثقافة. بجانب ذلك نفذت ورشة حكي وورشتي حلي وخيامية.

جاءت الليلة الافتتاحية بحضور لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، هاني الجويلي رئيس مجلس مدينة بني سويف، د. أحمد خليفة مدير عام ثقافة بني سويف، وتستمر الليالي حتى 20 رمضان، وتشمل عروضا فنية وأمسيات شعرية ومقاهي ثقافية على مدار 10 أيام تستمر حتى 20 رمضان الموافق 11 أبريل.

وأطلقت قصور الثقافة فعاليات البرنامج المركزي بالمحافظات خلال ليالي رمضان بدءا من محافظة أسوان، ثم الوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية، والعريش بمحافظة شمال سيناء في ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وتطلقها اليوم الاثنين بمطروح، وغدا بكفر الشيخ، إضافة إلى البرنامج المركزي بقصر ثقافة روض الفرج، والحديقة الثقافية بالسيدة زينب مساء اليوم، بخلاف فعاليات الفروع الثقافية، ضمن البرنامج الشامل لوزارة الثقافة للوصول بالخدمة الثقافية والفنية للجمهور في جميع المحافظات.