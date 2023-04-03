كتب امير فتحي في الاثنين 3 أبريل 2023 12:54 مساءً - انسحب المطرب سعد الصغير على الهواء من برنامج “العرافة” الذي كان يحل ضيفا به مع الإعلامية بسمة وهبة، بعد أن وجه شيخ العرافين سؤالا له تحدث من خلاله عن وجود 3 أبناء صغار ل “الصغير” بخلاف أولاده من زوجته الأولى .
فقال شيخ العرافين: “جبت لبس العيد للعيال ولادك”، ليجيب سعد الصغير بأن أولاده كبار في السن وهم من يشتروا ملابسهم بأنفسهم، ليرد الشيخ: “لأ مش ولادك الكبار، ولادك يا سعد ال 3 الصغيرين .. ال 3 عيال” .
ليقوم المطرب سعد الصغير بعد ذلك بخلع الميكروفون ورميه على الطاولة أمامه بانفعال ثم وجه حديثه إلى الإعلامية بسمة وهبة قبل مغادرته للاستوديو قائلا: “أقسم بالله لو الموضوع ده اتعرف ولا عايز برنامج ولا عايز حاجة” .
فيما علقت بسمة وهبة على هذا الموقف قبل إنهائها للحلقة معربة عن استيائها من ردة فعل سعد الصغير واتهمته بالتظاهر في تصرفاته .
، فقالت: “أنا مش هناديله ولا هجيبه وهنزلها صراحة، لإن موضوع إن عنده 3 ولاد تانيين دي فيها إيه يعني، إيه المشكلة هو احنا بنقول حاجة عيب، ما تنكر يا أخي .. قاعد من أول الحلقة عامل سبع البرمبة” .
كانت هذه تفاصيل خبر سعد الصغير ينسحب منفعلا من برنامج “العرافة” بسبب الكشف عن هذا السر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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