سعد الصغير ينسحب منفعلا من برنامج “العرافة” بسبب الكشف عن هذا السر

كتب امير فتحي في الاثنين 3 أبريل 2023 12:54 مساءً - انسحب المطرب سعد الصغير على الهواء من برنامج “العرافة” الذي كان يحل ضيفا به مع الإعلامية بسمة وهبة، بعد أن وجه شيخ العرافين سؤالا له تحدث من خلاله عن وجود 3 أبناء صغار ل “الصغير” بخلاف أولاده من زوجته الأولى .

فقال شيخ العرافين: “جبت لبس العيد للعيال ولادك”، ليجيب سعد الصغير بأن أولاده كبار في السن وهم من يشتروا ملابسهم بأنفسهم، ليرد الشيخ: “لأ مش ولادك الكبار، ولادك يا سعد ال 3 الصغيرين .. ال 3 عيال” .

ليقوم المطرب سعد الصغير بعد ذلك بخلع الميكروفون ورميه على الطاولة أمامه بانفعال ثم وجه حديثه إلى الإعلامية بسمة وهبة قبل مغادرته للاستوديو قائلا: “أقسم بالله لو الموضوع ده اتعرف ولا عايز برنامج ولا عايز حاجة” .

فيما علقت بسمة وهبة على هذا الموقف قبل إنهائها للحلقة معربة عن استيائها من ردة فعل سعد الصغير واتهمته بالتظاهر في تصرفاته .

، فقالت: “أنا مش هناديله ولا هجيبه وهنزلها صراحة، لإن موضوع إن عنده 3 ولاد تانيين دي فيها إيه يعني، إيه المشكلة هو احنا بنقول حاجة عيب، ما تنكر يا أخي .. قاعد من أول الحلقة عامل سبع البرمبة” .