سره الباتع الحلقة 13.. هل سيعدم الفرنسيون خالد الصاوي ويهدم الإخوان المقام؟

القاهرة - سامية سيد - ربما تشهد الحلقة الـ 13 من مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف، المعروضة على قناة أون دراما، الكثير من الأحداث الساخنة فمتوقع أن يعدم الفرنسيون بقيادة القائد "بيلو" شيخ البلد وهي الشخصية التي يجسدها الفنان خالد الصاوي ، وربما يسلم حامد نفسه للفرنسيين حتي لا يعدم خالد الصاوي ، فهناك الكثير من الأسئلة سيجيب عنها المسلسل في حلقته اليوم أو في الحلقات المقبلة ، كما متوقع أن يهدم الجماعة الإرهابية المعروفة باسم الإخوان المسلمين مقام السلطان حامد بحجة أن المقامات بدعة وكل بدعة ضلالة.

وكانت قد شهدت الحلقات السابقة الكثير من الأحداث منها قتل الاحتلال الفرنسي لـ 10 شهداء من الفلاحين بقرية شطانوف واستهداف عناصر من رجال القوات المسلحة فأسقطت منهم شهداء، وثأر باقي رجال الجيش لزملائهم وأسقطوا العناصر الإرهابية قتلى أمامهم، وفر باقي العناصر هاربين، وتم استشهاد صف ضابط نادين جمال (أحمد صفوت)، وشهدت المشاهد الأخيرة للمسلسل، مشاهد مأساوية وجنائزية، ترصد حرقة أهل الشهيد على فراقه ، وأرسل قائد الجيش الفرنسي مناديًا ينادي في أهل القرية ليأمرهم بتسليم "السلطان حامد" إلا وسيتم الحكم بالإعدام على شيخ البلد "خالد الصاوي"

مسلسل (سره الباتع) للمخرج خالد يوسف مأخوذ عن رواية للأديب الراحل يوسف إدريس، وهو بطولة أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم، ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدى الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، ألفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.

ويشارك فى المسلسل كضيوف شرف عدد من الفنانين أبرزهم كريم فهمي، ماجد المصرى، أحمد صفوت، أشرف زكي، بيومى فؤد، شريف الدسوقي، الشاعر الكبير جمال بخيت، الشاعر هشام الجخ، الشاعر ابراهيم عبد الفتاح، الإعلامية بثينة كامل، المحامي طارق العوضي.

وتدور الأحداث حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام "السلطان حامد" الموجود في إحدى قرى الريف المصري، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر، ويُكتشف أن صاحب المقام لعب دورا هاما في مقاومة الاحتلال، حيث قام بقتل أحد قادة الجنود ولذلك أطلق الاحتلال حملة للقبض عليه خاصة أن له علامة مميزة وهي وشم عصفور على وجهه وأربع أصابع فقط في يده، ولكن يقع الجنود في ورطة عندما يقوم الشباب في القرى التي يهرب إليها بقطع إصبع من أصابعهم ورسم نفس الوش على وجوههم لتضليل الجنود والحفاظ على حياة "حامد".

مسلسل سره الباتع يعرض على قناة ON الساعة 7.30 مساء والإعادة الساعة 6.15 صباحاً والساعة 11.15 صباحاً، وعلى قناة ON دراما الساعة 6.15 مساء والإعادة الساعة 3 صباحاً والساعة 9.15 صباحا، كما يعرض على قناة الحياة الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 8 صباحاً وعلى قناة الحياة دراما الساعة 8.45 مساء والإعادة الساعة 1.45 صباحاً والساعة 10.30 صباحاً بجانب العرض على منصة watch it الساعة 6.30 مساء.