شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 12.. هل يطرد أحمد مكى آيتن عامر من المزاريطة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الحلقة الحادية عشر، من مسلسل الكبير أوى 7، بإبلاغ الكبير مربوحة " رحمة أحمد" زوجها " أحمد مكى" عن خطوبة شقيقه جونى المزيفة على شروق "آيتن عامر" لجلب مشاهدات كبيرة على السوشيال ميديا وزيادة المتابعين، لذلك هل يطرد الكبير شروق بعد معرفته بالأمر هذا ما ستكشفه الحلقة الثانية عشر من المسلسل.

ويعرض مسلسل الكبير أوى 7 يومياً خلال شهر رمضان بشكل حصرى على قناة on الساعة 6.15 مساء والإعادة الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والساعة 2 مساء، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 1.45 صباحًا والساعة 3.30 مساء، هذا بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الرقمية الساعة 6.20 مساء.

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف أبرزهم أحمد السقا، نور اللبنانية وأيتن عامر، علاء مرسى، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

قصة مسلسل الكبير أوى 7

وتدور أحداث الجزء السابع بعد عام من زواج الكبير أوى ومربوحة، حيث تقع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.

أما جونى فمازال فى رحلته فى البحث عن اكتشاف ما يريده فيقوم بعمل مشاريع يحاول انجاحها وأحدثها العمل لايف كوتش فى المزاريطة، فيما يظهر الأخ الثالث وهو حزلئوم يدير أعماله الاستثمارية، ويقرر شراء مصنع كبير للشربات ولكن كعادته يقع فى العديد من المشاكل والمفارقات الكوميدية.