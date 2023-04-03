شكرا لقرائتكم خبر عن جونى مع هجرس فى "الكبير أوى 7".. كيف تتعامل مع صديقك الساذج؟ (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السذاجة من أكثر العيوب التي يمكن أن تصيب الشخص بالغضب، والعصبية، فالتعامل مع الشخصية الغبية سواء بالردود أو الأفعال قد يصيب الشخص الذي يتعامل مع بالصدمة للوهلة الأولى من التصرف، وعلى الرغم من أن بعض التصرفات الغبية قد تأتي بصورة مضحكة مثلما يحدث مع الكبير أوي أو جوني الذي يلعب دوره الفنان أحمد مكي في مسلسل الكبير 7ومن حوله مثل فزاع وهجرس والدكتور ربيع، ولكن في الحقيقة قد تتسبب التصرفات الغبية في كثير من المشكلات، وذلك بحسب قول الدكتورة سلمى أبو اليزيد استشاري الصحة النفسية لـ"الخليج 365"، مضيفة أن من الطبيعي اختيار أصدقاء على قدر من المسئولية.

الطريقة الصحيحة للتعامل مع صديقك الساذج:

أكدت على أن التصرفات الغبية أو الردود غير المنتقاه، قد تكون ناتجة عن ظروف بيئته، وطريقة نشأته، فقط يمتلك العقل السليم ولكنه لم يلق التوجيه الصحيح في كيفية التعامل مع الآخرين.