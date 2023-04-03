شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد مارلون براندو.. الأب الروحى للسينما وصاحب المواقف البطولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الإثنين الـ 3 من ابريل مع ذكرى ميلاد أهم نجوم هوليوود على مر التاريخ وهو النجم مارلون براندو الذى ينحني له أهم النجوم احتراماً لموهبته التي تجلت فى كل أدواره ولعل أبرزها الجزء الأول من سلسلة "الأب الروحي" الذى اشتهر فيها بأداءه العبقري لدوره خلال أحداث الفيلم الذى جعله من وجهة نظرالملايين من عشاقه بمثابة الأب الروحي للسينما بصفة عامة.

على جانب آخر يعد مارلون براندو مثالاً يحتذي به بالنسبة للكثيرين ممن أعجبوا بمواقفه فى حياته الذى أعلنها صراحة رغم أنها فى الغالب كانت عكس التيار إلا أنه لم يبالى أبداً إلا بما يؤمن به.

أول مواقفه حينما رفض الفوز بجائزة الأوسكار بعدم حضور مراسم التتويج بها مكتفياً بإرسال خطاباً بصحبة فتاة ترتدي زي الهنود الحمريدين فيه ما تنتجه هوليوود من أفلام تهاجم وتشوه صورة الهنود السكان الأصليين لأمريكا دائماً.

مواقفه لم تقف عند ذلك الحد وإنما اعتبره الكيان الصهيوني معادياً للسامية بسبب تصريحاته وموقفه من إحتلال إسرائيل لفلسطين بالإضافة إلى تصريحاته الدائمة بشأن تأثير اللوبي اليهودي على عقلية هوليود بالترويج لأفكارهم من خلال أفلام هوليود التى تستغلها.

أيضاً وقف مناهضاً للعنصرية تجاه السود وكان دائماً مرتبطاً بصداقة مارتن لوثر كينج داعماً له ومؤمناً بأفكاره وقال عن ذلك ذات مرة : "أنا أقاوم ليس من أجل السود، أنا أقاوم من أجل العرق البشري. كل البشر خُلقوا سواسية".