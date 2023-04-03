صراع بين الأباء والأبناء على الحب.. عنوان الحلقة 11 من "عزيز الروح"



ياسر رشاد - القاهرة - تفاعل الجمهور مع أحداث الحلقة 11 من مسلسل "عزيز الروح " حيث طرحت "أم جاسم" على "صالح "فكرة زواج ابنه جاسم، لكن صالح لم تعجبه الفكرة لأن جاسر لا يزال دون وظيفة أو راتب، ورفض صالح بشدة أن العروسة تكون فرح بنت أخيه سعود.

أحداث الحلقة 11 من مسلسل الصفارة

وغضب "جاسم" من تدخل والده المستمر في حياته وقال إنه لم يختر أي شيء في حياته حتى تخصصه في الجامعة كان والده هو من اختاره له، ليسلط ذلك الموقف الضوء على فكرة مدى تحكم الآباء بالأبناء.



وأعلنت فرح لـ والدها عن رغبتها في الزواج من جاسم لكنه أيضًا رفض بشدة ، وقيد حريتها.

وفي مشهد أخر قرار سعود

أن يتزواج من حفصة، بعد عودته من السفر،ولكن حدث مشادات بينه وبين شقيقه، ويقرر فسخ شراكة العمل مع أخيه صالح بعد أن شك في قيامه بسرقته.



مسلسل "عزيز الروح" من بطولة كل من محمد المنصور، حسين المنصور، فخرية خميس، عبير احمد، هدى الخطيب، حمد العلماني، عبير احمد، لمياء طارق، هاني الهزاع، بدر المنصور، احمد يوسف، طارق الحارثي، فخرية خميس، فيصل الشريف، العمل من تأليف عبدالله حافظ ومن إخراج مصطفى رشيد.