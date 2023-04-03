شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكى "يقلش" على أيتن عامر فى الحلقة 10 من الكبير أوى 7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة العاشرة، من مسلسل الكبير أوى 7، العديد من المواقف الكوميدية، وخصوصا عندما ذهب جونى "أحمد مكى" وشروق "أيتن عامر" إلى المزاريطة لإبلاغ الكبير بخطوبتهما، ودخلت تغنى شروق أغنية تتر المسلسل وتردد: "أنا جيت نورت البيت سمعنى صوت عيار وصقفة وحبة زغاريط" ليرد الكبير عليها: "إيه ده مين نزل بالتتر".



أحمد مكى

يعرض مسلسل "الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it.

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

قصة مسلسل الكبير أوى 7

وتدور أحداث الجزء السابع بعد عام من زواج الكبير أوى ومربوحة، حيث تقع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.

أما جونى فمازال فى رحلته فى البحث عن اكتشاف ما يريده فيقوم بعمل مشاريع يحاول انجاحها وأحدثها العمل لايف كوتش فى المزاريطة، فيما يظهر الأخ الثالث وهو حزلئوم يدير أعماله الاستثمارية، ويقرر شراء مصنع كبير للشربات ولكن كعادته يقع فى العديد من المشاكل والمفارقات الكوميدية.

وتشهد قناة on طوال شهر رمضان، عرض العديد من المسلسلات المتميزة حيث يعرض فى السادسة والربع مساء يوميا مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، للنجم أحمد مكى، وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.