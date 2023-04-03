شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور الأوبرا يستقبل الحلو بتصفيق حار وريهام عبد الحكيم تتألق على المسرح الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر إحياء جزء من التراث المعبر عن الهوية الوطنية، ونجحت فى تنشيط الذاكرة الفنية لجمهورها الذى استمتع بأمسية رمضانية مميزة.

فعلى المسرح الكبير الذى علق لافتة كامل العدد دوت عاصفة من التصفيق للفنان الكبير محمد الحلو، حيث تغنى بعدد من أعماله الشهيرة وخاصة تترات أعمال درامية رسخت فى وجدان الشعب المصرى والعربى، أبرزها: الوسية، ليالي الحلمية، زيزينيا، وصاحبته خلالها فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر وتميزت بالإتقان والحرفية الشديدة فى أداء الأعمال.

كما تألقت المطربة ريهام عبد الحكيم بنخبة من أعمالها التى قدمتها كتترات درامية رمضانية شهيرة، أبرزها: فريسكا، جاي على بالي، راجعين يا هوى، وخاتم سليمان.











وأدى نجوم الفرقة: أميرة أحمد ، مصطفى النجدي ، عمرو صفاء ، سمية وجدي ، مؤمن خليل ، محمد حسن ، أحمد عفت ، وليد حيدر تترات أعمال درامية أخرى، كان منها: محمد رسول الله ، ألف ليلة وليلة ، أبو العلا البشري ، أرابيسك ، العار ، أهل كايرو ، إمام الدعاة، لن أعيش في جلباب أبي ، مين اللي ما يحبش فاطمة وغيرها.

وبالتزامن على المسرح المكشوف ووسط حشد جماهيرى قامت فرقة أيامنا الحلوة بقيادة المايسترو محمد عثمان بجولة فى مؤلفات حقبة التسعينيات وزمن الفن الجميل، إلى جانب مختارات من الغنائيات الشهيرة والأعمال ذات الإيقاعات السريعة التى تفاعل معها الحضور، كان منها يا واوبور الساعة 12، من حبي فيك يا جاري ، وحياتك يا حبيبي ، يانا يانا ، قال جاني بعد يومين ، تتر مسلسل هو وهي ، أنا وأنت وبابا في المشمش ، المليونيرات ، يونس وغيرها.