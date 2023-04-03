هذه هي مهنة هيفاء وهبي التي مارستها قبل الشهرة والجمهور مصدوم: “ده مش شغل ستات”!

كتب امير فتحي في الاثنين 3 أبريل 2023 02:43 صباحاً - هيفاء وهبي​ اسم لامع في عالم الفن، استطاعت أن تكون مثالاً جمالياً لعدد كبير من الفتيات والفنانات، تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في العالم

ولدت الفنانة هيفاء وهبي عام 1976 في بلدة محرونة جنوب لبنان، من أب لبناني هو محمد وهبي لبناني وأم مصرية تدعى سيدة عبد العزيز إبراهيم

“بدأت هيفاء وهبي مسيرتها الفنية عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها عندما شاركت في مسابقة ملكة جمال جنوب لبنان“.وقدمت العمل كعارضة أزياء في عدد من الإعلانات التجارية ومقاطع الفيديو حتى أصبحت من أشهر عارضات الأزياء في الوطن العربي ، ثم دخلت مجال الغناء والتمثيل.

هيفاء وهبي كعارضة أزياء في بدايتها

ومما لا شك فيه أن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من أهم الفنانين الذين ظهروا على الساحة الفنية سواء اللبنانية أو المصرية، أو العربية بشكل عام، وحصلت على العديد من الجوائز والألقاب عن أعمالها الفنية، الهامة في المجالين التمثيلي والغنائي.

مهنة هيفاء وهبي قبل الشهرة

وما لا يعلمه الكثيرون أن النجمة هيفاء وهبي وهي فتاه مراهقة عملت في “محل مجوهرات”، وهو ما اثار دهشة جمهورها، وعاشت “هيفا” مع والدتها ودرست في مدرسة داخلية، لكنها لم تكمل دراستها الجامعية.

هيفاء وهبي كانت تعمل في محل مجوهرات قبل الشهرة

وتداولت صفحات متخصصة بأخبار الفن والمشاهير، صورة نادرة لهيفاء وهبي وهي في سن المراهقة، وحازت على تفاعل كبير من قبل المتابعين، وامطروها بعبارات وكلمات غزل وتحرش فاضحة. ووصف المتابعون النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، بملكة جمال الوطن العربي، مؤكدين أن جمالها طبيعي منذ طفولتها

هيفاء وهبي: أي حدا يضايقكم على السوشيال ميديا لازم يتحبس

وكانت قد أعلنت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي إقامة دعوى قضائية ضد أشخاص تعرضوا لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالإساءة.

وقالت هيفاء وهبي في تصريحات عبر إحدى القنوات اللبنانية: «لجأت للقانون لكي أسترد حقي وهذه الرسالة لجميع الناس، أي حدا يضايقكم على السوشيال ميديا لازم يتحبس وياخد جزائه على أفعاله، ولازم تلجأوا للقضاء، لأن السوشيال ميديا بيحصل فيها تخطي كتير للحدود، فيجب على هؤلاء الأشخاص أن يأخدوا جزاءهم ويتم معاقبتهم وحبسهم فورا».

هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها الـ 51

وكانت منذ أسابيع قليلة قد احتفلت هيفاء وهبي مع الأصدقاء والعائلة بعيد ميلادها الذي يوافق 10 من مارس، واختارت للمناسبة بنطلون بالأبيض والأسود مع توب قصيرة من دون أكمام باللون نفسه، واعتمدت تسريحة الشعر المتموج.

وأقيم الاحتفال في أحد مطاعم في العاصمة اللبنانية بيروت حيث تواجدت والدتها معها وشقيقتيها هنا وعليا وعدد من الأصدقاء، وشكرت هيفاء الدكتور روي مطران على الاحتفال الذي جمع أفراد العائلة، وقامت بتقطيع قالب الحلوى الضخم الذي كُتب عليه “الواحدة والوحيدة الديفا”.

أيضًا إحتفلت هيفاء مع جمهورها في قطر بحفل ناجح جمعها مع إليسا التي بدورها احتفلت بها أمام الجمهور.

حفل عيد الفطر في أبو ظبي

وتستعد المطربة اللبنانية هيفاء وهبي لإحياء أولى حفلات عيد الفطر القادم وذلك يوم 22 من شهر إبرايل والموافق ثاني أيام عيد الفطر.

الحفل يقام داخل فندق انتركونتيننتال بأبو ظبي، ومن المفترض أن يتم طرح التذاكر خلال أيام قليلة من الآن.

أحدث أعمال النجمة هيفاء وهبي

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة هيفاء وهبي، فيديو كليب أغنية “تيجي” التي طرحتها عبر قناتها بموقع الفيديوهات “يوتيوب“.

أحدث أعمال هيفاء وهبي «فيلم رمسيس باريس» وجسدت خلال أحداثه دور فتاة شعبية تدعى حنين، تضطر للسفر إلى أوروبا وتواجه صعوبات.

شارك في الفيلم عدد من النجوم، أبرزهم محمد سلامة، محمد أسامة أس أس، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد ثروت، محمود حافظ، مصطفى البنا، التونسية سميرة مقرون.

كما شاركت هيفاء وهبي في مسلسل “أسود فاتح” بطولة: “معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف.

المسلسل من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.

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