عبدالرحمن الراشد يرد على داوود الشريان ويرفض الدخول في “مهاترات”

كتب امير فتحي في الاثنين 3 أبريل 2023 02:43 صباحاً - رد الكاتب عبدالرحمن الراشد، على تصريحات الإعلامي داوود الشريان الرئيس التنفيذي السابق لهيئة الإذاعة والتلفزيون في برنامج “الليوان”، حول مسؤولية الراشد عن إفشال برنامج “واجه الصحافة” على قناة “العربية”.

وقال الراشد، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “الله يسامح الاثنين، لم ولن أدخل في مهاترات مع الزملاء. كل حلقة كانت تبث ثلاث مرات في الأسبوع وليس مرة واحدة، تبث في أيام وأوقات متنوعة مجدولة، يعني يستحيل، مع التسويق المكثف على الشاشة، ألا ينتبه إليها المتابع”.

وأضاف “عدا عن أن ١١ مساء فترة مهمة، بدليل أنه نفس موعد “بانوراما” أهم برنامج حواري سياسي على العربية ولأكثر من ١٧ سنة”.

وكان داوود الشريان قد صرح بقوله: “عبد الرحمن الراشد هو من أفشل برنامج “واجه الصحافة” على قناة العربية”.