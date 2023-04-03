شكرا لقرائتكم خبر عن جعفر العمدة تريند رقم واحد على watch it ويليه الكبير أوى 7 والكتيبة 101 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الحلقة 11 من مسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان تريند رقم واحد على منصة watch it، وجاء بعدها فى المركز الثاني الجزء السابع من مسلسل الكبير أوى بطولة النجم أحمد مكى، كما جاء في المركز الثالث مسلسل الكتيبة 101 بطولة النجم عمرو يوسف واسر ياسين .

وعلق النجم محمد رمضان على صفحة التواصل الاجتماعى قائلا: جعفر العمدة رقم واحد على منصة واتش ات عمدة حضر شعللها ثقة في الله نجاح.

وخلال الحلقة 11 من مسلسل جعفر العمدة كشف “كارم فتح الله” الذي يجسد دوره الفنان أحمد عبد الله لوالده “حمادة فتح الله” الذي يجسد دوره الفنان طارق النهري، أنه بحث وراء سر زيارة عايدة التي تجسد دورها الفنانة زينة زوجة جعفر العمدة الذي يجسد دوره الفنان محمد رمضان إلى سجن الرجال وقال له إنه علم اسمه ومصيره، وقام بتنفيذ خطة بفضحها وسط أهل السيدة زينب ومعايرتها بالأمر فيما رفض والده “حمادة” هذا الأمر ونهاه عن تنفيذه.

وتفاجأت الفنانة إيمان العاصى خلال الحلقة 11 من مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، بقدوم والدها الفنان طارق النهرى إلى منزلها، وقال لها أنا هفضل أبوكي مهما حصل كفاية سنين جفاء وإنتي حرماني أخدك في حضني، بلاش تصالحي إخواتك أنا هونت عليكي تحرميني منك مبقاش ليا قيمة عندك، ثم احتضنها، وخبأ أمر الصلح بينهما على زوجته.

وخلال الحلقة 11 من مسلسل جعفر العمدة أجهضت الفنانة منة فضالي طفلها، وذلك بعد موافقة زوجها الفنان محمد رمضان.

خلال الحلقة 11 من مسلسل جعفر العمدة تالق بطل العمل النجم محمد رمضان بمشهد بكى فيه خلال حديثه مع والدته الفنانة هالة ضدقى بان زوجته حامل والتي تجسد شخصيتها الفنانة منة فضالي، واستقبلت والدته الخبر بكل سعادة، واندمج رمضان في البكاء وتذكر ماضيه وخطف ابنه، ولاقى المشهد تفاعل كبير من جمهوره.

وتألق النجم أحمد سعد بأغنية "أنا التايه" ضمن أحداث الحلقة 11 من مسلسل جعفر العمدة، بعد مشهد بكاء النجم محمد رمضان عندما أخبر والدته النجمة هالة صدقى بحمل زوجته منة فضالى، التي استقبلته بكل سعادة، وقالت له "نفسى أشوف خلفتك يا جعفر".

وبدأت الحلقة 11 من مسلسل جعفر العمدة باعتراف منة فضالى لزوجها محمد رمضان بأنها حامل، وصُدِم بالخبر، وكاد يطلقها لولا أنها منعته في اللحظة الأخيرة.

ومنع محمد رمضان زوجاته الـ4 من الحمل ونبه عليهن باتخاذ احتياطاتهن اللازمة لعدم الحمل، بعد أن اختطف ابنه الأول من زوجته الأولى "ثريا" التي تجسد دورها الفنانة مي كساب.

وكشفت الحلقة العاشرة من مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان حمل زوجته "نرجس" منة فضالى، حيث إنها أخبرت والدتها أنها حامل من جعفر، ولكنها تريد إنزال جنينها لأن جعفر إذا علم بحملها سيطلقها، وفى نهاية الحلقة أخبرته.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.