ليلة السقوط الحلقة 11| طارق لطفى يبيع صبا مبارك في سوق السبايا

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل ليلة السقوط، المعروض على قنوات روتانا وزاكروس وlbc، مشاهد صادمة عما حدث فى الموصل عام2014.

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حيث تستمر الأحداث الوحشية من حملات إعدام الأبرياء من السجناء بشكل علني في الشوارع لارهاب المدنيين الأبرياء وبيع السبايا الايزيديات فى سوق النخاسة، ومن بينهم صبا مبارك التى تجسد دورها الدكتورة جوانا، حيث يأمر الذباح ،طارق لطفى ، ببيعها فى سوق السبايا ب5000الاف دولار ويتلذذ بمشاهدتها.



كما تتطرق الأحداث لطرق استغلال شباب الموصل وتجنيدهم مقابل السماح لهم بالحياة .

ويدخل الذباح مع قاضى القضاة، احمد صبام، فى عداء يكون السبب فى شق صفوف داعش فى الحلقات المقبلة، ويكشف العديد من المفاجأت.



يذكرأن"ليلة السقوط" استغرق الإعداد له 3أعوام،

مأخوذ من قصص حقيقية لفترة اقتحام داعش للعراق فى الفترة من 2014 وحتى 2017 ، من إنتاج شركة بلاحدود ل د. قيس الرضوانى،ومنتج منفذ محمد عشوب، تأليف الكاتب الكبير مجدى صابر.

ويشارك فيه أكثرمن ١٣٠ فنان وفنانة من كل دول العالم منهم طارق لطفي واحمد صيام، ومن سوريا باسم ياخور و كنده حنا، ومن الأردن صبا مبارك، إلى جانب كوكبة من نجوم الدراما العراقية أبرزهم جواد الشكرجي وخليل إبراهيم وذوالفقار خضروريهام البياتي وبيداء المعتصم، واخراج ناجى طعمى.