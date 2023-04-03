الحلقة ماقبل الأخيرة من "كامل العدد"| قرارات مصيرية في حياة دينا الشربيني ومصير أبناء شريف سلامة

ياسر رشاد - القاهرة - مواجهة حادة بين ليلى وأحمد بسبب خيانته، والتي أكد ليها أن وجودها في حياته ليس بيده، إذ جاءت الرسائل بينهم بفعل إبناءهما لإفشال تلك الزيجة وتضخم الأمر ووصل إلى حد وجودها معه أمام ليلى.

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ومن ناحية أخرى تحاول ليلى إصلاع الوضع بين صديق أحمد وزوجته، التي اكتشف بأنها كانت على علاقة سابقة بزميل لها في الجامعة، وعاود الاتصال بها ولم تستطع إيقافه.

يتعرض والد ليلى لصدمة كبيرة بعد وفاة صديق المقرب مجدي فجأة، وذهب لتقديم العزاء، وحرصت فاتن على الوقوف بجانبه في موقفه الحزين.

أحداث مسلسل كامل العدد

تضم أحداث مسلسل كامل العدد حياة السيدة

المطلقة بعد الانفصال عن زوجها، وحياتها الجديدة مع أطفالها والتفكير في الزواج مرة أخرى،

كل تلك الأحداث تتناولها حلقات المسلسل في قالب كوميدي خفيف.

يأتي مسلسل كامل العدد في 15 حلقة، بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي عمرو جمال، مع مشاركة مميزة للفنانة إسعاد يونس، تأليف يسر طاهر، رنا أبوالريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.