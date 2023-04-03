الحلقة 11.. وفاة المعلم فهيم وسخية تردد "لكل ظالم نهاية"

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت أحداث الحلقة 11 من مسلسل "وعود سخية" أحداثًا ساخنة، حيث توفي المعلم فهيم، ورد اعتبار لـ سخية أمام أهالى الحارة وأن كل ظالم أصبح له نهاية، وذلك بعد تخطيط من «سخية» للإنتقام من كل شخص تسبب في فضيحتها وحسرة والدها عم راضي وموته.

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مواعيد عرض "وعود سخية" والقنوات الناقلة

كما تشاجرت سخية مع «منصور» علي دفع ضريبة فتح محل الجزارة مرة أخرى بعد أمر منه لصبي المحل بغلقه وفتحه في حالة دفع الفدية المُلزمة، وتتغير ملكية المحل وتتشاجر سخية معه أمام أهالى المنطقة وتطرده، وتدعي بأنها أصبحت المعلمة «سخية» ولا يحق لأى شخص فرض ضريبة علي ممتلكاتها سواء المحل أو المنزل.

وتكون «رجبية» زوجة منصور عند الطبيب ويخبرها بطلوع نتيجة التحاليل وأن لديها مشكلة في الحمل ومن الصعب حملها، وترجع رجبية إلى بيتها غاضبة وينتهي آخر أمل لديها.

بينما حاول الحاج« يوسف» شقيق فهيم حل المشكلة بأمر من المعلم فى التدخل لحل خلاف فرج مع زوجته سخية، ويقول فرج لـ عمه بأنه محق في رأيه، لأن سخية حرضت علي قتل والدته «نفيسة» وتخلصت من والده بدخوله السجن، ولم تكتفي بذلك بل نهبت ميراثه بعد بيع فهيم لها المحل والمنزل

بيع وشراء.

ويعرض مسلسل وعود سخية من بطولة الفنانة حنان مطاوع على شاشتي on والقاهرة والناس، والنهار، المكون من 15 حلقة ويعرض في النصف الأول من شهر رمضان 2023.

ويعرض المسلسل على قناة النهار الساعة 12 منتصف الليل وعلى قناة النهار دراما الساعة 1 صباحا.

وتدور أحداثه حول، شخصية تعرضت للظلم والقهر، كما تعرضت لاتهامات كثيرة وهي بريئة منها، موضحة أن الشخصية تمر بتحولات كثيرة، تدفعها إلى الانتقام من كل الناس التي تآمرت عليها.

أبطال مسلسل وعود سخية

ويشارك في بطولة مسلسل وعود سخية باقة كبيرة من النجوم البارزين، منهم، الفنانة حنان مطاوع، نور محمود، وسلوى خطاب، وصفاء الطوخي، وتيسير عبد العزيز، وسمر علام من تأليف أحمد صبحي وإخراج أحمد حسن، بالإضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف.



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