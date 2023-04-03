"طاش ما طاش 19" الحلقة 11.. ريماس منصور و حبيب الحبيب

ياسر رشاد - القاهرة - الظهور الأخير للفنان السعودي حبيب الحبيب، خلال أحداث الحلقة الـ11 من مسلسل "طاش ما طاش 19" أدهش الجماهير، وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي على الشخصية التي أداها حبيب الحبيب باللهجة اللبنانية.

طاش ما طاش 19

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وتباينت أراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اختلفت الآراء حوله، انتقد البعض هذه الشخصية، بينما أكد الكثيرين أنه أتقنها.

وبدأت الحلقة 11 من مسلسل طاش ما طاش 19، بعودة "خالد اللبناني" الفنان حبيب الحبيب لبلده والذي يتفاجىء بطبيعة الحياة هناك في الوقت الذي يصدم والده وأهل ديرته، وشاركته الفنانة ريماس منصور في الحلقة11 ، التي

ظهرت بدور "شروق" الفتاة التي أحبها من النظرة الأولي و أراد أن يتزوجها.

وفي مشهد كوميدي، ظهر خالد عندما عاد إلى الحي وهو يبحث عن منزله وبعد مقابلة والده حاول يقنعه أنه ما زال يحتفظ باللغة السعودية بالإضافة إلى اللبنانية. طاش ما طاش من بطولة ناصر القصبي وعبدالله السدحان وحبيب الحبيب وبشير غنيم، ويوسف الجراح، إلهام علي، ريماس منصور.

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