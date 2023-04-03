مصطفى خاطر: تركيبة شخصيتي في كشف مستعجل مختلفة والكوميديا أصعب من الدراما (حوار)

ياسر رشاد - القاهرة - خاض الفنان مصطفى خاطر، الموسم الرمضاني 2023 بمسلسل "كشف مستعجل"، وحقق العمل نجاح كبير عقب طرحه عبر أحد المنصات الإلكترونية، ومن المقرر عرضه على أحد القنوات الفضائية في النصف الثاني من السباق الرمضاني وهو مكون من 15 حلقة.

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تدور أحداث "كشف مستعجل" في إطار كوميدي خفيف، وسط حالة غموض حول عدد من الجرائم الجنائية، التي يتورط فيها أبطال العمل، وسط مواقف كوميدية، ومفاجآت عديدة خلال الحلقات.

ويقدم الفنان مصفطى خاطر، خلال أحداث كشف مستعجل شخصية جديدة ومختلفة عليه لم يقدمها من قبل، كما تفاعل الجمهور مع حلقات المسلسل، ولاقى العمل على إعجابهم ما جعله يتصدر تريندات محرك البحث العالمي "جوجل".

وكشف "خاطر" خلال حواره لـ "الـوفـد"، عن الصعوبات التي واجهته في مسلسل كشف مستعجل، وتحدث عن سبب اختياره ليخوض بالعمل السباق الرمضاني 2023، وتحدث أيضًا عن إضافته تعديلات على السيناريو، وكشف عن حقيقة وجود جزء ثاني للعمل والعديد من الأسرار حول شخصيته في المسلسل.

وإلى نص الحوار :-



في البداية.. ما الذي جذبك في مسلسل "كشف مستعجل" لتقرر أن تخوض به السباق الرمضاني؟

في البداية تواصل المنتج كريم أبو ذكري معي وحدثني عن شخصية يوسف، بالإضافة إلى تواصل المؤلف إيهاب بليبل معي أيضًا وقام بشرح الشخصية وشعرت بأن العمل سيكون جديد ومختلف وقمت بالتوقيع على الفور.

لأن الدور كوميدي ولكنه يحتوي على عنف وقوة ايضًا وذلك تركيبة جديدة لم اقدمها من قبل.

هل شخصية "يوسف" في الأحداث الأولى من كشف مستعجل سوف تؤثر على باقي أحداث المسلسل؟

بالفعل، سوف تؤثر على شخصيته في الأحداث بشكل كبير ولكن لم اتحدث عنها في الوقت الحالي نظرًا لعدم عرض تلك المشاهد.

هل الصعوبات في الأعمال الكوميدية تكون أكثر من الأعمال الدرامية؟

بالفعل فأن الكوميديا صعبة جدًا في كل شئ سواء من الإخراج أو التناول وطريقة التمثيل وخاصة لأن الضحك مع الجمهور متغير مع الزمن فلابد أن يكون عصري ومتجدد وعند تقديمة في أي وقت يتم مشاهدته بنفس أول مرة.

أما بالنسبة الصعوبات التي واجهتنا في مسلسل كشف مستعجل لايوجد مشهد سهل على الإطلاق فجميع المشاهد كانت تحتوي على صعوبة كبيرة.

هل أضاف مصطفى خاطر تعديل على شخصية "يوسف" في المسلسل؟

بالفعل أضفت تعديلات كثيرة على الشخصية بالتعاون مع المخرج شادي الرملي حتى توصلنا للشكل النهائي للشخصية.

هل مصطفى خاطر اصبح نجم منصات إلكترونية حاليًا بعد نجاح "البيت بيتي وكشف مستعجل"؟

الجمهور هو من له الحق فقط أن يقول ذلك وليس أنا، ولكني أقوم بتقديم الأعمال سواء سيتم عرضها عبر المنصات الإلكترونية أو التليفزيون بناء على قصة العمل.

شهدت الحلقة الأولى مشهد رومانسي تفاعل معه

بالطبع إذا وجدت قصة جيدة ومناسبة بالنسبة لي سأقدمها على الفور لم لا.

ماذا عن التعاون الأول لك مع الفنان محمد عبدالرحمن "توتا"؟

تجمعني بـ توتا صداقة وهذه بالفعل المرة الأولى لنا المشاركة في عمل سويًا ولكننا شعرنا بأنه لم يكن أول عمل يجمعنا وبيننا كيميا جيدة.

هل سوف نرى جزء ثاني من مسلسل كشف مستعجل؟

في الحقيقة لا أعلم، ولكننا منذ البداية لم نستعد لعمل جزء ثاني له ولا أعلم سيتغير ذلك أم لا.



كيف ترى منافسة "كشف مستعجل" مع باقي الأعمال الكوميدية الأخرى في موسم رمضان 2023؟

لم يشغلني المنافسة على الإطلاف، فأنا أحرص دائمًا على التركيز فيما أقوم بتقديمه فقط وأشاهد جميع الأعمال واتمنى لهم الخير والنجاح.

ولكن التميز هو اختيار الجمهور وليس لأحد دخل به، ولكن أحرص على أن أبذل أقصى جهدي في ما أقدمه للجمهور.

كيف تلقيت ردود الفعل على كشف مستعجل؟

ردود الفعل جيدة جدًا بالنسبة لي وسعيد بها وأشعر أن الله يكلل مجهودنا وتعبنا بتفاعل الجمهور عن العمل.

ما الذي تحرص على متابعته في الموسم الرمضاني 2023؟

شاهدت حتى الأنس المداح الجزء الثاني والأجهر والصفارة والكبير أوي الجزء السابع وسره الباتع وهناك أعمال آخرى شاهدتها ولكن لم أتذكرهم في الوقت الحالي.

ما الذي تفضله كوميديا الموقف أم الإفيه اللفظي؟

بالنسبة للتليفزيون أو السينما والكاميرا بشكل عام لا أفضل تقديم إفهات فقط ولكن ممكن يتم ذلك على خشبة المسرح لأن مسموح بفعل ذلك عليه.

ولكن أمام الكاميرا إذا تم ذلك سيكون بجزء بسيط جدًا بالتنسيق مع المخرج والمؤلف ولكني أميل إلى كوميديا الموقف بشكل عام لأني تعيش مع الجمهور.

وماذا عن تصوير مسلسل "البيت بيتي" الجزء الثاني؟

سنبدأ تصوير الجزء الثاني من العمل عقب إنتهاء شهر رمضان.

