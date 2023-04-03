كان نحيف جدًا: صورة قديمة ونادرة للفنان مصطفى متولي قبل دخوله عالم التمثيل والشهرة.. لن تستطيع التعرف عليه!!

كتب امير فتحي في الاثنين 3 أبريل 2023 12:50 صباحاً - تداول روّاد مواقع التواصل صور نادرة للفنان الراحل مصطفى متولي في مرحلة شبابه قبل دخوله عالم التمثيل والشهرة.

التُقطت في فترة شبابه

الصور النادرة للفنان الراحل مصطفى متولي التُقطت في فترة شبابه بمسقط رأسه بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وذلك قبل أن يصبح فنانًا مشهورًا.

وتفاعل روّاد مواقع التواص الاجتماعي مع تلك الصور النادرة للفنان الراحل وجاءت أكثر التعليقات حول نحافته ووسامته في تلك المرحلة العمرية.

الفنان مصطفى متولي في شبابه

الصور مرَّ عليها 56 عاما

وقال المهندس محمد الشربيني عيطة، أحد أقارب الفنان الراحل مصطفى متولي، وصديق الطفولة، في تصريحات صحفية، إن هذه الصور التُقطت في ربيع عام 1966م، قبل 56 عاماً، أثناء إجازة نصف العام، مضيفاً: «التقينا في بلدتنا بيلا حيث قضينا وقتاً رائعاً وسط براح الخضرة والحقول، وفي الصور أنا والأصدقاء الراحل مصطفى متولي واللواء سامح العشري والدكتور مصطفى بدوي والدكتور حلمي أبو الوفا والأديب محمود عرفات والمرحوم محمد السمنودي».

صورة أخرى للفنان الراحل مصطفى متولي مع مجموعة من أصدقائه – الفنان في أقصى يمين الصورة

مصطفى متولى كان متواضعًا

وأكد «عيطة»: «الفنان الراحل مصطفى متولي كان متواضعًا وحريصًا على التواصل معنا بشكل مستمر ودائم السؤال على أقاربه، وأقول له 22 عاماً مضت يا صديق العمر حيث سبقتنا للسماء طاهراً نقيًا مخلصًا، فما أسرع الأيام تمر مرّ السحاب ونحن لاهون، فاللهم ارحمه رحمة واسعة وتجاوز عن سيئاته وعافه واعفُ عنه ووسع مدخله وأكرم نزله واجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار».

نبذة عن مصطفى متولي

الفنان مصطفى متولي من الفنانين القلائل الذي استطاعوا ترك بصمة لدى جمهوره من خلال أعماله الفنية، وأن يحفر اسمه في قلوب محبيه، رغم قلة أدواره على الشاشة حيث غيبه الموت عن عمر ناهز 51 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وُلد مصطفى متولي بمدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، فى 29 أغسطس عام 1949م، وأثناء دراسته ظهرت موهبته فى التمثيل، إذ عمل بمسرح المدرسة، ثم انتقل إلى القاهرة من أجل الدراسة، فالتحق بمعهد الفنون المسرحية، ليتخرج فيه مُمثلاً.

بعض أدواره كانت دورًا أول وبعضها كان دورًا ثانيًا

عمل الفنان مصطفى متولي، في مسرح الحكيم وشارك في عدة مسرحيات، مثل: «يا سلام سلم.. الحيطة بتتكلم» وغيرها، وأدى الكثير من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية.

كان قاسمًا مُشتركًا في أكثر من فيلم لعادل إمام

واشترك الفنان الكبير مصطفى متولي مع شقيق زوجته الفنان عادل إمام، في كثير من الأعمال الفنية والتي كان لها أثر كبير في مشوارهما الفني معا، إذ كان «متولي وإمام» متلازمين في الكثير من الأفلام والمسرحيات بل وأيضا المسلسلات التي تجمع حولها المشاهدون من كافة أنحاء الوطن العربي .

وشارك مصطفى متولي مع عادل إمام فى العديد من الأعمال الفنية أبرزها مسرحية “الواد سيد الشغال” التي حققت نجاحاً كبيراً على المسرح وكذلك بعد عرضها على التليفزيون، إضافة إلى أفلام “جزيرة الشيطان” و”بخيت وعديلة” و”الإرهاب والكباب” و”سلام يا صاحبي”، وأخر الأعمال التي جمعت الزعيم عادل إمام بالراحل مصطفى متولى مسرحية بودي جارد إذ توفى متولى بعد انتهاء إحدى ليالى المسرحية يوم 5 أغسطس من عام 2000 فى خبر شكل صدمة لكل فريق العمل والوسط الفنى أجمع.

ومن أشهر المسلسلات التي شارك فيها: “بكيزة وزغلول، ورأفت الهجان، و حياة الجوهري، وأم كلثوم، ولن أعيش في جلباب أبى، و خيوط من ذهب، وأوبرا عايدة، وهارون الرشيد، وعمر بن عبد العزيز، و سامحوني ماكنش قصدي، وعلي بابا والأربعين حرامي، و البراري والحامول، و حلم الجنوبي، والسقوط في الهاوية، والثعلب، وأنا وأنت وبابا في المشمش”، وغيرها، وبلغ رصيد أعماله حوالى 151 عملاً فنياً.

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