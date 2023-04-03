سألوا محمد رمضان: مين هي الفنانة الوحيدة اللي تتمنى من قلبك تشتغل معاها؟.. إجابته غير المتوقعة صدمت الجميع !!

كتب امير فتحي في الاثنين 3 أبريل 2023 12:50 صباحاً - كشف الفنان محمد رمضان مؤخرًا عن الفنانة اللبنانية التي يريد عمل دويتو غنائي معها، مشيرًا إلى إنها الفنانة اللبنانية الوحيدة التي يريد التعاون معها.

ورد محمد رمضان، على سؤال مذيعة لبنانية على هامش حضوره مهرجان الموريكس دور في بيروت، وجاء السؤال عن الفنانة اللبنانية التي يحب أن ييقدم دويتو غنائي معها، فرد قائلًا: ديانا حداد هي اللبنانية الوحيدة التي أحب تقديم معها دويتو.

وحصل محمد رمضان على جائزة النجم العربي الأكثر جماهيرية من مهرجان موريكس دور، في دورته الـ22 والذى يحمل عنوان انهض يا لبنان.

ديانا حداد ومحمد رمضان

وأهدى محمد رمضان، الجائزة لجمهوره ومنتقديه، وقال خلال كلمته: سعيد بوجودي في الموريكس دور من مهرجان عمره 22 عامًا، يا رب أكون عند حسن ظن الجمهور اللبناني، وأي نجم عشان يكون نجم كبير يجب أن تعتمده لبنان ووجودي مسؤولية كبيرة، وبهدي الجائزة لكل جمهوري ومحبيني، وبهدي الجائزة لكل من ينتقدني لأنهم مصدر شغفي وحماسي، ولولاهم عمري ما كنت هبقى محمد رمضان، ولا هحقق اللي أنا حققته ولهم دور كبير في هذه الجائزة.

ديانا حداد ترد على محمد رمضان

من جانبها، كشفت النجمة ديانا حداد عن رأيها في تصريح الفنان محمد رمضان حول أمنيته في عمل “ديو” غنائي معها.

وقالت ديانان حداد لـ “النبأ”: “وصلني تصريح محمد رمضان من بعض الإعلاميين ومن الفانز، وبشكر محمد وهو فنان مميز وله لون خاص به ويسعدني أكيد أن اتعاون معه”.

وأضافت: “ومثل ما هو اختارني فأنا باختاره، وأهم الشيء العمل والأغنية التي تقدم للجمهور تكون بها إضافة جديدة من حيث الكلمات واللحن والفكرة وتحتوي على مزيج يشبهنا الاثنين”.

صرّح الفنان محمد رمضان مؤخرًا عن أمنيته في التعاون مع الفنانة ديانا حداد، قائلًا إنها المطربة اللبنانية الوحيدة التي أحب تقديم ديو غنائي معها.

ديانا حداد

وطرحت ديانا حداد أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “أحلى كبل” باللهجة المصرية، عبر يوتيوب، كلمات ضياء عشا، ألحان عمر خير، وهى إحدى أغنيات ألبوم “ديانا” الجديد الذى يحمل اسمها.

ديانا حداد طرحت ضمن أغنيات ألبومها الجديد أغنيتين من اللونين الموسيقيين اللبناني والخليجي كلاماً ولحناً.

حملت الأغنية اللبنانية عنوان “مغنجة” تعاونت في كلماتها والحانها مع ايفان نصوح، وقام بتوزيعها موسيقياً غسان المرهج، مكس مصطفى عبد الرضا، والماستر سليم سلامة.

الأغنية الثانية من اللون الخليجي حملت عنوان “وحشني شخص” جددت تعاونها مع الملحن العراقي علي صابر، بعد أن إختارت الكلمات من الشاعر عدنان الأمير، لتتعاون في التوزيع الموسيقي والمكس والماسترينج مع حسام كامل.

طرحت الأغنيتين “مغنجة “و “وحشني شخص” من خلال فيديوهات مصورة عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب“.

أحدث أغاني محمد رمضان

وطرح النجم محمد رمضان، مؤخرًا كليبه الغنائي الجديد “نصابة” .ونشر رمضان، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: “نصابة 1/2/2023، ثقة في الله نجاح”؛ ويشارك محمد رمضان في غناء أغنية “نصابة” نجم الرابر الجزائري ديدن كانون.

الكليب تم تصويره بمنطقة الأهرامات بالجيزة، كنوع من الترويج للسياحة المصرية وإبراز المعالم السياحية.

أغنية “نصابة” كلمات مصطفى حدوتة، وألحان محمد يحيي، والكليب من إنتاج MR1، وتنفيذ شركة شو ميديا برودكشن التي يرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج أنيس سيبتي.

يُذكر أن، آخر أعمال محمد رمضان الغنائية كليب أغنية “على وضعنا” الذي طرحه على مؤخرًا على “يوتيوب”، وشاركه الغناء ملك الأغنية الشعبية أحمد عدوية ونجله محمد عدوية.

أما في الدراما، فيشارك “رمضان” في موسم مسلسلات رمضان 2023 ببطولة مسلسل جعفر العمدة مع عدد كبير من النجوم ومن إخراج محمد سامي، ويحقق المسلسل الذي يعرض حاليًا نسب عالية جدًا من المشاهدات .

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